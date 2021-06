Samsung Chromebook Go: le specifiche del nuovo laptop

È ufficiale senza essere ufficiale. È lo scivolone di Samsung, che ha pubblicato sul proprio portale le specifiche tecniche del nuovo Chromebook Go, un laptop che non è ancora stato presentato ufficialmente. E forse, a questo punto, Samsung Chromebook Go non verrà mai alla luce da un evento vero e proprio come avvenuto invece per i Samsung GalaxyBook e GalaxyBook Go.

La storia potrebbe dunque chiudersi così, con un elenco di specifiche tecniche caricate sul portale e ancora visibili nel momento in cui scriviamo – di solito, dopo l’errore, la pagina viene rimossa prontamente – ed una comunicazione ufficiale in merito a prezzi e disponibilità sui mercati. Al di là della curiosità che ha riguardato il lancio di Samsung Chromebook Go, il nuovo laptop coreano estremamente economico si presenta con una scocca in policarbonato, scelto evidentemente per contenere il più possibile i costi, di colorazione bianca, anche se Samsung lo chiama silver. La sezione interna invece è totalmente nera, tastiera inclusa. Niente linee o colorazioni che passeranno alla storia, ma l’obiettivo di un prodotto come Samsung Chromebook Go non è certo questo, per cui può anche andar bene così.

Samsung Chromebook Go, caratteristiche tecniche

Samsung Chromebook Go arriva con un display TFT da 14 pollici con risoluzione 1.366 x 768 pixel, il recente chip Intel Celeron N4500 Jasper Lake realizzato a 10 nanometri con 4 MB di cache L3, frequenza massima di 2,8 GHz e un TDP di 6 watt che dovrebbe assicurare un’autonomia soddisfacente, mentre la GPU a corredo è una Intel UHD Graphics da 350 MHz di frequenza base.

Non extra large, come da tradizione per i Chromebook, la memoria di Samsung Chromebook Go: l’azienda offre due tagli di memoria RAM di tipo LPDDR4X, 4 oppure 8 GB, e 32, 64 o 128 GB di spazio di archiviazione di tipo eMMC, per fortuna espandibile tramite lo slot microSD integrato per coloro che avessero esigenze maggiori in termini di spazio. C’è pure lo slot nano SIM sulla variante LTE di Chromebook Go, ma anche due ingressi USB-C, un USB 3.2, altoparlanti stereo da 1,5 watt ciascuno ed un ingresso jack combinato cuffie e microfono.

Sul fronte della connettività Samsung Chromebook Go offre il Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.1 e una webcam con risoluzione HD (720p), mentre la batteria è da 42,3 wattora ricaricabile attraverso il caricabatterie da 45 watt con USB-C in dotazione.

Samsung Chromebook Go, prezzi e disponibilità

Come detto in apertura, ad eccezione di immagini e caratteristiche tecniche non è arrivata alcuna informazione da parte di Samsung su Chromebook Go. Per cui, al momento, non sappiamo nulla in merito ai prezzi e alla disponibilità.

Ad occhio e croce si può ipotizzare una base di partenza intorno ai 300-350 euro per Samsung Chromebook Go in configurazione base con 32 GB di memoria interna, ma rimaniamo in attesa di indicazioni ufficiali.