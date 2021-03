Samsung farà il Galaxy S21 FE economico: quando arriva

Dopo gli smartphone flagship, per la linea Galaxy S è tempo della versione economica. O meglio: della versione economica dello smartphone flagship, cioè del Galaxy S21 FE che dovrebbe seguire le orme del Galaxy S20 FE (in foto) e sarà l’opzione a prezzo contenuto della linea principale dell’azienda produttrice sudcoreana.

L’anticipazione giunge a poche ore di distanza dall’annuncio dei tre telefoni di fascia media di Samsung, ovvero Galaxy A52, A52G e A72, e compie un ulteriore passo in avanti nei confronti di quei consumatori che non vogliono rinunciare alle prestazioni senza sborsare cifre troppo elevate, proprio come quelle per i modelli più avanzati della linea Galaxy S. La notizia arriva dal leaker Evan Blass che ha pubblicato una presunta slide interna di Samsung, riguardante la roadmap dell’azienda per i prossimi mesi. Tanti i lanci in calendario, tra cui proprio quello del modello FE che mira a bissare il successo della sua controparte dello scorso anno.

Samsung Galaxy S21 FE, quando arriva?

Secondo Bass, la presentazione ufficiale di Galaxy S21 FE sarebbe già stata inserita nel calendario per il prossimo agosto. Come indizio, il nome dell’evento “FE Unpacked" presente nella diapositiva della casa produttrice, periodo che tradizionalmente viene riservato da Samsung al lancio del nuovo modello della linea Galaxy Note, grande assente dalla pianificazione visto che quest’anno non si farà.

Come anticipato l’introduzione di un modello dal prezzo più contenuto, basato sulla serie di punta dell’azienda, non sarebbe una scelta del tutto inattesa. Infatti, già lo scorso anno l’operazione basata sulla linea Galaxy S20 aveva riscontrato un ottimo gradimento, sia da parte degli esperti del settore che dei fan del brand coreano (d’altronde “FE" sta proprio per “Fan Edition“), dai quali l’azienda aveva ricevuto il plauso per la possibilità di accaparrarsi un modello basato sulla stessa tecnologia ma dal prezzo decisamente più contenuto a fronte di compromessi accettabili sulla scheda tecnica.

Samsung, cosa c’è in arrivo?

Galaxy S21 FE non è però l’unico dispositivo che dovrebbe fare capolino tra le fila di Samsung nei prossimi mesi. Infatti, già ad aprile è previsto un altro evento di presentazione, dedicato questa volta al mondo dei computer con la nuova linea di Chromebook Galaxy e di laptop, sempre Galaxy ma con sistema operativo Windows. Tra le ultime indiscrezioni in merito ai nuovi Galaxy Book c’è anche quella che vede l’arrivo di un nuovo processore Samsung Exynos dedicato ai laptop di questa gamma.

A questi prodotti si dovrebbe aggiungere il tablet Galaxy S7 Lite, versione a prezzo più basso di Galaxy Tab S sul mercato dallo scorso settembre. Giugno, se il tutto dovesse essere confermato, dovrebbe essere invece il mese del lancio dello smartphone Galaxy A22, successore del modello A21/A21s già disponibile per l’acquisto dal 2020. Nonostante il piatto di Samsung sia già piuttosto ricco, per Blass ci sarebbe ancora un ultimo colpo da sparare: infatti, a questo potrebbe aggiungersi anche un’altra proposta della serie Galaxy A, probabilmente quello che sarà il modello A82 5G, sempre nello stesso mese.

A pesare sul calendario, però, c’è ancora la pesante carenza di componenti interni scatenata dalla pandemia ancora in corso. Un pesante fattore, dunque, che potrebbe contribuire a far slittare i piani di Samsung all’ultimo momento.