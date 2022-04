Samsung Galaxy Watch4 Classic, lo sconto è imperdibile: prezzo mai visto

Non solo smartphone. Nell’ecosistema smart “personale" di Samsung, gli smartwatch stanno acquistando un’importanza sempre crescente. Dopo aver conquistato la leadership globale nel settore dei telefonini, il produttore sudcoreano prova a contrastare lo strapotere Apple nel settore degli orologi smart con dispositivi versatili, completi e con un prezzo di listino decisamente interessante.

Ne è un esempio il Galaxy Watch4 Classic, tra le offerte top di oggi su Amazon, capace di coniugare un design senza tempo (per questo “Classic") a funzionalità smart decisamente avanzate. Tanto nel monitoraggio dell’attività fisica quanto in quello dello stato di salute, il wearable del produttore sudcoreano presenta soluzioni innovative e all’avanguardia. Riscontrare eventuali anomalie nel ritmo cardiaco o conoscere la percentuale di grasso nel corpo sarà infatti un gioco da ragazzi. E grazie alla promozione Amazon, il prezzo dello smartwatch top di Samsung diventa ancora più interessante.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: caratteristiche e funzionalità

Il design elegante e minimal del Galaxy Watch4 Classic è senza ombra di dubbio uno dei punti di forza dello smartwatch del produttore sudcoreano. La cassa in acciaio è sormontata da una ghiera rotante, mentre la possibilità di scegliere tra decine di cinturini differenti consentirà di avere uno stile impeccabile in ogni situazione. Il display Super AMOLED da 1,4 pollici di diametro (a differenza di molti altri smartwatch, quello del Galaxy Watch4 è tondo, come un “normale" orologio) offre un’esperienza visiva impareggiabile in qualunque condizione di luminosità: anche sotto la luce diretta del sole non ci saranno problemi nel leggere messaggi, dati e quanto altro mostrato sullo schermo.

All’interno della cassa trova spazio un SoC dual-core supportato da 1,5 gigabyte di RAM e 16 gigabyte di spazio d’archiviazione: specifiche da top di gamma, che consentiranno di installare e far girare decine e decine di app sul proprio dispositivo. In questo modo sarà possibile sfruttare al massimo le caratteristiche tecniche del dispositivo. Grazie a sensori di vario tipo (come l’accelerometro, il barometro, il giroscopio e il sensore geomagnetico), il Galaxy Watch4 Classic è in grado di monitorare in maniera automatica qualunque tipologia di allenamento. E grazie alle app preinstallate, potremmo confrontarci in una gara virtuale e a distanza con gli alti possessori di smartwatch Samsung.

Il sensore BioActive, progettato e realizzato dallo stesso produttore sudcoreano, permette invece di monitorare e tenere sotto controllo tutti i parametri vitali più importanti. Il sensore cardiaco (sia ottico sia elettrico) non solo consente di monitorare 24 ore su 24 il ritmo del cuore, ma anche di fare un elettrocardiogramma ogni volta che si vorrà. Lo stesso sensore proprietario è in grado di misurare anche la pressione sanguigna e la percentuale di grasso nel nostro corpo: grazie a tutti questi dati sarà possibile valutare con precisione il nostro stato di salute e regolare di conseguenza i ritmi di allenamento.

Samsung Galaxy Watch4 Classic in offerta su Amazon: sconto e prezzo

L’offerta top di oggi su Amazon fa crollare il prezzo dello smartwatch Samsung, che tocca così il punto più basso da diversi mesi a questa parte. Grazie allo sconto del 41% sul listino, il Galaxy Watch4 Classic con cassa da 42 millimetri costa 219 euro, con un risparmio di ben 150 euro sul prezzo originario. Insomma, una promozione imperdibile per tutti coloro alla ricerca di un orologio smart versatile e affidabile.

Samsung Galaxy Watch4 Classic, cassa da 42 millimetri, ghiera rotante e monitoraggio salute