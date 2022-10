Samsung Galaxy A04e ufficiale: è l'ultra low cost per il 2023

Samsung Galaxy A04e è il nuovo smartphone economico del gigante sudcoreano. Dal prezzo contenuto, come tutti i Galaxy serie A, il nuovo modello è caratterizzato anche da una capiente batteria e da un peso non eccessivo. In più è un Samsung, dettaglio da non sottovalutare considerando l’ottima politica della casa in fatto di aggiornamenti e supporto tecnico anche ai modelli meno costosi.

Samsung Galaxy A04e ufficiale: com’e

Samsung Galaxy A04e ha un display LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e notch a V, al cui interno è ospitata la fotocamera frontale da 5 MP, f/2.2. Le fotocamere posteriori, invece, sono due: la principale da 13 MP (f/2,2) e su un sensore di profondità da 2 MP (f/2,4).

Il nuovo piccolo di casa Samsung è dotato di un chip a 8 core non meglio identificato, che probabilmente è un MediaTek Helio G35. E’ nota, invece, la dotazione di memoria: 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di archiviazione interna, espandibili via microSD fino a 1 TB.

Generosa la batteria, da ben 5.000 mAh, ma sconosciuta la potenza di ricarica. Sasmung, in ogni caso, non offre la ricarica veloce nemmeno sui top di gamma, quindi è probabile che Galaxy A04e abbia una potenza di ricarica di 18W al massimo, se non addirittura meno.

Il dispositivo misura 164,2×75,9×9,1 millimetir e pesa 188 grammi, e arriva con l’interfaccia Samsung One UI Core 4.1, cioè la versione ridotta all’osso di One UI, basata in questo caso su Android 12.

Samsung Galaxy A04e: prezzo e disponibilità

Samung non ha ancora fornito i dettagli sulla disponibilità del nuovo Galaxy A04e: gli smartphone Samsung di questa fascia, di solito, arrivano anche sul mercato italiano a prezzi intorno ai 150 euro. E’ molto probabile che succeda lo stesso anche con questo modello.