Acquistando un dispositivo di fascia bassa non ci si possono aspettare sicuramente un design accattivante e una scheda tecnica di livello, ma bisognerà necessariamente accontentarsi di un telefono pensato per poche e semplici funzioni basilari. Del resto, questo è il prezzo da pagare per chi vuole uno smartphone che sia intuitivo e che non arrivi a cifre esorbitanti. Tra i modelli di spicco in questa fascia di prezzo c’è il Samsung Galaxy A13, che grazie all’offerta Amazon, oggi scende sotto i 150 euro, l’occasione perfetta, insomma, per chi ha bisogno di un secondo telefono o non ha particolari esigenze.

Samsung Galaxy A13 – Chip Samsung Exynos 850 – Versione 3/32 GB

Samsung Galaxy A13: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A13 ha un display LCD da 6,6" con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate a 60 Hz. A protezione del display un vetro Gorilla Glass 5, che lo tiene al sicuro da graffi e urti. Il processore scelto dall’azienda sudcoreana è un Samsung Exynos 850 a cui si affiancano, in questo caso, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria per l’archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD esterna.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8), uno ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e due sensori, uno per la profondità e uno per gli scatti macro, entrambi da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.2).

Tra le connessioni non c’è purtroppo il 5G e questo low cost dovrà "accontentarsi" della rete 4G e del Wi-Fi 5. Presenti anche il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC, il jack da 3.5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 15W. Grazie a un processore poco energivoro, Samsung garantisce fino a 21 ore di navigazione, fino a 20 ore di riproduzione video e fino a 94 ore di riproduzione audio. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia Samsung One UI 4.1 che si aggiornerà a Android 13 alla prima accensione.

Samsung Galaxy A13: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A13 è uno smartphone low-cost dal look essenziale ma piacevole e dalla scheda tecnica decisamente entry level, perfetta insomma per chi non ha troppe pretese ma non vuole rinunciare a tutte le ben note caratteristiche di uno smartphone, tra social e App di messaggistica. Oltre a questo, c’è anche la garanzia di affidabilità di Samsung e la grandissima cura nei dettagli che l’azienda sudcoreana garantisce per tutti i suoi smartphone, dai top di gamma fino a quelli di fascia bassa come questo.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy A13 è di 179,90 euro ma grazie all’offerta su Amazon è possibile acquistarlo a 142,84 euro (-21%, -37 euro), un piccolo sconto che fa sempre piacere alle tasche dei consumatori.

