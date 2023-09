Samsung Galaxy A23 5G è uno smartphone entry level, con una scheda tecnica interessante e un prezzo davvero accessibile. Per le prossime ore è in offerta su Amazon

La ricerca di uno smartphone low cost può diventare qualcosa di veramente complesso, soprattutto per coloro che vorrebbero un telefono robusto e che, a prescindere dal prezzo, possa comunque essere usato senza problemi e senza limitare troppo l’utente.

Sicuramente esigenze non semplici da soddisfare ma, fortunatamente, ad aiutare i consumatori ci pensa Amazon con alcune proposte davvero interessanti come quella per il Samsung Galaxy A23 5G, che per le prossime ore arriva sull’e-commerce a poco più di 200 euro, con uno sconto di oltre il 40%. Praticamente a metà prezzo.

Samsung Galaxy A23 5G – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A23 5G: scheda tecnica

Samsung Galaxy A23 5G ha uno schermo LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un vetro Corning Gorilla Glass 5, ottimo per tenerlo al sicuro da urti, graffi e cadute accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 5G coadiuvato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 5 MP (ƒ/2.2), un sensore per gli scatti macro da 2 MP (ƒ/2.4) e uno per la profondità sempre da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, Bluetooth 5.2, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 25 W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente OneUI 4.0 che si aggiornerà a Android 13 alla prima accensione.

Samsung Galaxy A23 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A23 5G è uno smartphone entry level ma, grazie ad alcune scelte azzeccate fatte dal colosso sudcoreano, ha al suo interno parecchie caratteristiche interessanti che ne aumentano certamente il valore e lo rendono ben distinguibile tra gli altri device della stessa categoria.

Tra le particolarità del dispositivo c’è sicuramente l’autonomia che, grazie a un processore in grado di bilanciare perfettamente prestazioni e consumi e alla batteria da 5.000 mAh, garantisce più di un giorno di utilizzo senza il bisogno di cercare una presa di corrente.

Altro dettaglio interessante è la fotocamera principale da 50 MP con OIS, una caratteristica che raramente si trova sugli smartphone in questa fascia di prezzo, molto apprezzata dagli utenti.

Il prezzo di listino è di 349,90 euro e il telefono non viene venduto direttamente da Amazon ma da un venditore terzo con l’e-commerce che, comunque, assicura un ottimo sconto e permette di portare a casa il Samsung Galaxy A23 5G a 203,50 euro (-42%, -146,4 euro), l’offerta ideale per chi ha bisogno di un nuovo smartphone e vuole un prodotto che sia affidabile e che non costi un patrimonio.

