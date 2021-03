Samsung Galaxy A52 e A72, i due smartphone medi saranno presentati il 17 marzo

Manca poco all’evento "Galaxy Awesome" in cui Samsung dovrebbe finalmente presentare i nuovi smartphone della linea Galaxy A52 e A72. Nelle scorse settimane i modelli di fascia media sono stati al centro di molti leak in rete, attraverso le quali sono state rivelate alcune interessanti caratteristiche tecniche in attesa del debutto ufficiale.

L’evento di presentazione organizzato da Samsung è stato inserito in calendario per il prossimo 17 marzo, alle ore 16 in Italia. Manca dunque solo una settimana per poter toccare con mano – o meglio virtualmente – le due nuove proposte della serie Galaxy A che caratterizza le proposte di stampo medio dell’azienda sudcoreana. Nonostante ciò, se dovessero venire confermati alcuni dei tantissimi rumor che hanno anticipato sul web il loro arrivo, Galaxy A52 e Galaxy A72 potrebbero avere dalla loro parte alcune gustose caratteristiche che ne farebbero due forti competitor nella fascia di prezzo di appartenenza.

Samsung Galaxy A52, probabili caratteristiche tecniche

A fornire il maggior numero di dettagli su Samsung Galaxy A52 è stato un video hands-on diffuso su YouTube da Moboaesthetics. Due le configurazioni che dovrebbero finire sul mercato: 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, seguito da 8GB di RAM e 256GB di memoria. Ad alimentare il tutto, governato da Android 11, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Punto di forza è poi lo schermo da 6.5 pollici Super AMOLED con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz e lettore di impronte digitali integrato. Invece – se dovesse essere confermata – la versione LTE dello stesso modello dovrebbe fermarsi a un refresh rate di 90Hz, pur replicando la tipologia di display.

Ultime informazioni sono quelle relative alla fotocamera. Se confermato dall’evento, Galaxy A52 dovrebbe contare su una fotocamera frontale da 32MP, accompagnata da un modulo quadruplo sul retro dotato di sensore primario da 64MP, una lente ultra-grandangolare da 12MP e due sensori, di profondità e macro, entrambi da 5MP.

Samsung Galaxy A72, probabili caratteristiche tecniche

Le scelte per il modello Samsung Galaxy A72 dovrebbero, invece, comprendere un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, con configurazioni che prevedono una RAM da 6GB o 8GB e tagli di memoria da 128GB e 256GB, quest’ultima espandibile attraverso uno slot per schede microSD presenti sul dispositivo. L’alimentazione, invece, sarebbe garantita da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida.

Secondo i leak, rispetto a Galaxy A52 il modello A72 integra un display leggermente più grande, da 6.7 pollici, con frequenza di aggiornamento a 90Hz e notch per la fotocamera anteriore da 32MP. Simile invece il modulo della fotocamera posteriore: quattro sensori, con primario da 64MP, lente ultra-grandangolare da 12MP, teleobiettivo da 8MP e sensore macro da 2MP.

A completare la lista di probabili caratteristiche, il rating IP67, presenza dell’alloggiamento per il connettore da 3.5mm mini jack dedicato alle cuffie cablate e sistema operativo Android 11.