Samsung Galaxy A52s 5G: a questo prezzo va preso oggi

Arrivato in Italia a fine agosto, dopo una discreta attesa, Samsung Galaxy A52s 5G si è fatto subito notare come uno degli smartphone del produttore coreano con il miglior rapporto prezzo/caratteristiche. Uno smartphone con un buon chip, il solito ottimo schermo di Samsung e una batteria niente affatto male è stato infatti messo in vendita a 100 euro in meno del suo predecessore, il Galaxy A52 “liscio“: 469,90 euro.

In più, per tutto il periodo di lancio, era anche disponibile un codice sconto da ben 70 euro che rendeva questo telefono cellulare ancora più vantaggioso. Ora, però, lo sconto di Samsung è finito e il prezzo è tornato pieno. Anzi no, perché mentre Samsung è tornta a venderlo alla cifra iniziale, nel frattempo su Amazon molti venditori terzi hanno iniziato a limare giorno dopo giorno il prezzo di questo dispositivo. Il risultato è che, se state cercando un ottimo smartphone di fascia media, allora dovete correre a prendere un Galaxy A52s 5G da uno di questi venditori: il momento giusto è ora, prima che il cellulare salga di nuovo di prezzo in occasione del Natale.

Samsung Galaxy A52s 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A52s 5G è uno smartphone basato sul chip Qualcomm Snapdragon 778G e con schermo da 6,5 pollici Super AMOLED FHD+, con refresh rate da ben 120 Hz. E’ disponibile nei due tagli classici di memoria: 6/128 GB e 8/256 GB, in entrambi i casi si può espandere lo spazio di archiviazione tramite microSD.

A52s 5G condivide con il precedente Galaxy A52 le fotocamere, che sono quattro al posteriore (64+12+5+5 MP, con il sensore principale dotato di stabilizzazione ottica) e una all’anteriore (da 32 MP). Non è certo un cameraphone, ma è noto che gli smartphone di Samsung fanno sempre foto più che dignitose, almeno in condizioni di buona luce.

Per quanto riguarda la batteria, invece, troviamo un buon accumulatore da 4.500 mAh ma la ricarica si ferma a 25 Watt: Samsung, ormai è chiaro, non ama la ricarica veloce. Infine, da citare la resistenza all’acqua con certificazione IP67.

Samsung Galaxy A52s 5G: le offerte Amazon

Come dicevamo, a fine estate Samsung Galaxy A52s 5G aveva un prezzo di 469,90 euro. Certamente di più di molti concorrenti, ma si sa che i Samsung costano (e che spesso vale la pena di comprarli lo stesso, nonostante il costo maggiore).

Adesso, su Amazon, diversi venditori terzi vendono Samsung Galaxy A52s 5G a circa 354 euro (-115 euro, -24%). E’ un affare, da prendere al volo. Ma, attenzione: poiché Samsung non elenca questo modello nella sua pagina Amazon, dovrete cliccare sul link qui sotto per trovare questo smartphone a questo prezzo.

Samsung Galaxy A52s 5G – Schermo Super AMOLED da 6,5 pollici – Versione 6/128 GB

Su Amazon anche altri venditori hanno il Galaxy A52s 5G a prezzi molto simili, noi abbiamo selezionato il prezzo inferiore e un venditore italiano. In ogni caso, con qualunque venditore, si gode sempre della consueta garanzia di Amazon.