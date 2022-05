Samsung Galaxy A52s 5G: a questo prezzo è un low cost

Annunciato ad agosto 2021, arrivato in Italia poche settimane dopo, diventato un best buy a primo calo di prezzo e, adesso è persino un low cost: stiamo parlando di Samsung Galaxy A52s 5G, uno smartphone di fascia media dell’anno scorso che, oggi, è ormai molto economico.

Ottimo schermo, ottimo chip e la classica configurazione fotografica alla Samsung sono gli ingredienti che hanno decretato il successo di questo modello, di sicuro uno dei più azzeccati non solo della gamma 2021-22 del gigante coreano, ma di tutto il mercato. Ancora alla Samsung è l’unico vero difetto di questo telefono: la ricarica non molto veloce. Purtroppo Samsung (come anche Apple) ancora non si arrende al fatto che gli utenti chiedono la ricarica veloce, anzi velocissima, ma ciò non basta a rovinare questo telefono, per tutto il resto ottimo. Specialmente al prezzo di oggi.

Galaxy A52s 5G: caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy A52s 5G è un telefono con schermo Super AMOLED da 6,5 pollici, con refresh rate a 120 Hz e risoluzione di 1.080×2.400 pixel e una luminosità di 800 nit.

Il chip è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm, che non consuma molto ma ha una potenza assolutamente sufficiente alla stragrande maggioranza dei compiti. Lo accompagnano 4/6/8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione.

Le fotocamere posteriori sono 4: una principale da 64 MP con stabilizzazione ottica, una grandangolare da 12 MP e due macro e profondità da 5 MP ciascuna. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tasto dolente: la batteria. Samsung ha dotato il Galaxy M52s 5G di un accumulatore da 4.500 mAh, che non è malaccio, ma con ricarica da soli 25 watt. In un periodo storico in cui i medio gamma ormai ricaricano a 80 watt è decisamente troppo poco, ma è una deliberata scelta tecnica di Samsung e ci tocca accettarla.

Galaxy A52s 5G: l’offerta Amazon

Riuscirà l’offerta di Amazon a farci passare la tristezza per la ricarica lenta di Galaxy A52s 5G? Sì, decisamente, perché questo ottimo medio di Samsung è in offerta, venduto e spedito da Amazon, e il prezzo scende dai 469,90 euro originali, effettivamente tanti, agli attuali 289 euro (-38%, -180 euro), effettivamente pochi.

Samsung Galaxy A52s 5G – Versione 6/128 GB