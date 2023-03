Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G stanno arrivando

Samsung dopo aver archiviato la presentazione della serie Galaxy S23 è pronta a far debuttare una nuova coppia di dispositivi, i Samsung Galaxy A54 5G e il Samsung Galaxy A34 5G.

I due smartphone sono già presenti su molti siti di certificazione e ciò significa che sono pronti per essere portati sui mercati globali. Secondo le informazioni non ufficiali condivise dal leaker @OnLeaks, la data di presentazione è da collocarsi al prossimo 15 marzo in India, anche se non è ancora ben chiaro se sarà presentato un solo dispositivo o entrambi. Inoltre il lancio del Samsung Galaxy A74 5G slitterà e sarà data precedenza al Samsung Galaxy S23 FE.

Samsung Galaxy A54 5G: come sarebbe

Il nuovo dispositivo Samsung Galaxy A54 5G va a rimpiazzare il precedente Samsung Galaxy A53 5G (in foto) e dunque a bordo troviamo il nuovo chipset Exynos 1380 che dovrebbe essere abbinato a 8 GB di RAM (di tipo LPDDR4x o LPDDR5) e 256 GB di storage (di tipo UFS 3.1) e ciò si traduce in una maggiore velocità di esecuzione di più app.

Il display misurerebbe 6,4 pollici e di tipo AMOLED, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il comparto fotografico posteriore conterebbe su un sensore principale da 50 MP (f/1.8) e con OIS (lo stabilizzatore ottico), su un sensore ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2) e su un sensore macro da 5 MP ( f/2.4) Nel foro centrale del display sarà collocata la fotocamera per autoritratti e videochiamate Il display ospiterà la fotocamera selfie da 32 MP. Una configurazione notevolmente diversa rispetto all’attuale Samsung Galaxy A53 che ha 4 sensori fotografici: 64(OIS)+12+5+5.

Resta il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate così come la certificazione IP67 contro polvere e schizzi di acqua. Resta anche la batteria, come sulla serie precedente, da 5.000 mAh e ricarica tipica di Samsung da 25W.

Samsung Galaxy A34 5G: come sarebbe

Il Samsung Galaxy A34 5G sarà come il precedente Samsung Galaxy A33 5G un dispositivo low cost sempre secondo la concezione di Samsung, cioè con hardware di pregio, per cui sarebbe anche confermata la certificazione IP67 per la resistenza a polvere e acqua.

Il chipset scelto sarebbe il MediaTek Dimensity 1080, abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il display sarebbe di tipo AMOLED e misurerebbe 6,6 pollici e con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul retro della scocca il comparto fotografico avrà un sensore principale da 48 MP (f/1.8) un sensore macro da 5MP e un sensore di profondità da 5MP.Nel notch a goccia, sarebbe incastonata la fotocamera per selfie e videochiamate da 16 MP. La batteria sarebbe da 5.000 mAh e ricarica da 25W.

Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G: prezzi

Rispetto ai prezzi del Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A34 5G abbiamo ancora pochissime informazioni.

Ricordiamo però che la serie precedenti Samsung Galaxy A53 5G ha un prezzo di listino di 469,90 euro e il Samsung Galaxy A33 5G costa 389,90 euro. Sono prezzi che rispecchiano la qualità della componentistica di Samsung.