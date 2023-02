Samsung Galaxy A54 5G sta per arrivare

Secondo i più recenti rumor, riportati dal sito indiano Samlover, Samsung sarebbe pronta a lanciare il nuovo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A54 5G. Non è una novità in senso stretto: è già dallo scorso novembre che si attende questo dispositivo, naturale successore dell’attuale Samsung Galaxy A53 5G (nel video e nella foto di apertura). Ora dall’India arrivano nuove indiscrezioni, sia sulla scheda tecnica che sulla data di uscita.

Samsung Galaxy A54 5G: come sarebbe

Il processore a bordo del Samsung Galaxy A54 5G sarebbe l’Exynos 1380 (simile per prestazioni allo Snapdragon 778), prodotto a 5 nanometri. Non si hanno indicazioni circa le memorie, ma è plausibile attendersi almeno 6/8 GB di RAM e almeno 128/256 GB di storage, probabilmente espandibile anche fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display sarebbe di tipo AMOLED e misurerebbe 6,4 pollici con risoluzione FHD+ e con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro il comparto fotografico sarebbe composto da 3 fotocamere: un sensore principale da 50 MP dotato di OIS (lo stabilizzatore ottico), un sensore ultra grandangolare da 12 M e un sensore macro da 5 MP mentre la fotocamera anteriore per i selfie o le videochiamate sarebbe da 32 MP.

Le connessioni oltre al 5G includerebbero il recente Bluetooth 5.3 e il WiFi6, mentre la batteria avrebbe una capienza da 5.000 mAh e la ricarica sarebbe da 25W. Si prevede che Samsung Galaxy A54 5G abbia la certificazione IP67 e che, di conseguenza, sia molto resistente a polvere e acqua.

Samsung Galaxy A54 5G: quando arriverebbe

Secondo le indiscrezioni non confermate il Samsung Galaxy A54 5G sarà presentato in India il prossimo marzo, ma non è stata resa nota alcuna data ufficiale. Per quanto riguarda i prezzi attesi, questi, considerata la presunta scheda tecnica, potrebbero essere piuttosto elevati, tant’è che per l’India si parla di un costo finale tra le 35.000 e le 40.000 rupie, cioè tra i 423 i 484 dollari (cifra abbastanza elevata per il mercato indiano).

Ricordiamo che il modello precedente, cioè Samsung Galaxy A53 5G, al lancio fu messo in vendita in Italia a 469,90 euro. Non è affatto da escludere che Samsung Galaxy A54 5G costerà un po’ di più.