Samsung Galaxy Buds Live, sconto sconvolgente: le paghi meno della metà

Sono piccole, hanno la forma di un fagiolo e sono utilissime nell’utilizzo quotidiano. Stiamo parlando delle Samsung Galaxy Buds Live, cuffie top di gamma dell’azienda sud-coreana che hanno fatto parlare molto di sé. E il motivo è molto semplice: il design. Infatti, hanno la forma tipica di un fagiolo e si adattano perfettamente al canale uditivo, garantendo un’ottima qualità audio. E poi hanno funzionalità oramai imprescindibili per chi utilizza le cuffie tutto il giorno e tutti i giorni: la cancellazione attiva del rumore che permette di eliminare tutti i suoni di sottofondo. E anche la qualità delle chiamate è davvero ottima grazie alla presenza di tre microfoni che rendono limpida la propria voce.

Le Galaxy Buds Live sono anche tra le cuffie più richieste e desiderate su Amazon. E il motivo è molto semplice: hanno un ottimo prezzo e spesso sono anche in offerta a prezzi straordinari. Come ad esempio oggi sul sito di e-commerce le troviamo con uno sconto del 57% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Una super promo per delle vere cuffie top di gamma che assicurano un ottimo suono con qualsiasi tipo di contenuto, film o serie TV.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy Buds Live: le caratteristiche tecniche

Le Galaxy Buds Live sono delle cuffie top di gamma con la classica qualità che si trova e si ricerca in un dispositivo Samsung. Utilizzano tecnologie innovative e sono realizzate con componenti di ultima generazione.

Negli auricolari Bluetooth di ultima generazione si cerca soprattutto una funzionalità: la cancellazione attiva del rumore che permette di ascoltare musica o podcast senza essere disturbati dai rumori esterni. Sulle Galaxy Buds Live troviamo una delle migliori espressioni di questa tecnologia: il rumore esterno viene completamente eliminato, ma si riescono comunque ad ascoltare le voci delle persone e gli annunci, in modo da non essere completamente estraniati dalla realtà.

Un altro punto forte delle cuffie Bluetooth è il loro design. La loro particolare forma a fagiolo li rendono unici e si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio, senza dare troppo fastidio al condotto uditivo. Nella confezione sono presenti anche gommini di forme differenti in base alla grandezza dell’orecchio.

Anche sul fronte delle componenti tecniche, le Galaxy Buds Live si difendono più che bene. Hanno un driver audio da 12mm, con un suono ottimizzato dai tecnici di AKG sia per le alte sia per le basse frequenze. Su ogni singola cuffia sono presenti anche tre microfoni per garantire una voce cristalline durante le chiamate, anche in mezzo al rumore. Chiudiamo con l’autonomia: con una singola ricarica è possibile ascoltare musica fino a sei ore consecutive, mentre utilizzando la custodia di ricarica aumenta fino a ventuno ore.

Galaxy Buds Live in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo le Galaxy Buds Live in offerta su Amazon a un prezzo di 72,55€, con uno sconto di ben il 57%. Il risparmio sul prezzo di listino è davvero notevole e si avvicina ai 100€. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore. Un’offerta da non farsi scappare: difficilmente troverete delle cuffie altrettanto valide a un prezzo così conveniente.

Galaxy Buds Live