Samsung Galaxy M13: appena arrivato e già in sconto su Amazon

Lo smartphone low cost Samsung Galaxy M13 è stato portato sul mercato italiano, senza troppo clamore, alla fine di maggio. Infatti, l’ultimo smartphone entry level del colosso coreano, è uscito a sorpresa senza nessun annuncio ufficiale, ma con un semplice inserimento del comunicato stampa del prodotto sul sito internazionale della casa sudcoreana.

A poche settimane dall’uscita ecco ancora una sorpresa: uno sconto significativo su Amazon, che rende il nuovo Samsung Galaxy M13 davvero appetibile. Infatti il nuovo Galaxy, rispetto al modello precedente (il Samsung Galaxy M12), sebbene conservi il SoC Exynos 850 con connessione 4G, per una larghissima fascia di utenti è ancora assolutamente valido. La scheda tecnica è indubbiamente basilare ma grazie alla presenza della nuova fotocamera principale da 50 MP (sul modello precedente era da 48 MP) Galaxy M13 è un dispositivo che risponde egregiamente al compito per il quale è stato progettato: permettere all’acquirente di fare telefonate, videochiamate, social e streaming ad un prezzo contenuto, che oggi è persino inferiore grazie allo sconto su Amazon.

Samsung Galaxy M13: caratteristiche tecniche

Come anticipato il SoC a bordo del Samsung Galaxy M13 è l’Exynos 850 che abbiamo già visto sul precedente Samsung Galaxy M12, dotato di connettività solo 4G.

Le memorie abbinate sono 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, oppure 6/128 GB espandibili in entrambi i tagli fino a 1 TB grazie allo slot per la schedina microSD.

Il display è un LCD IPS Infinity-V (ossia con il notch a V) da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ e la frequenza di aggiornamento, sebbene non dichiarata ufficialmente da Samsung ma dovrebbe presumibilmente essere di 90 Hz.

Il gruppo di fotocamere sul retro è da tre sensori: il principale da 50 MP ( f/1.8) abbinato a un sensore ultra grandangolare da 5 MP (f/2.2) e a un sensore di profondità 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 8 MP (f/2.2).

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 15 W e la connettività include anche il GPS, Bluetooth 5.0, un jack da 3,5 mm e il chip NFC per i pagamenti contactless (non scontato in questa fascia di prezzo). Infine, il sistema operativo è Android 12 con interfaccia Samsung One UI Core 4.1.

Samsung Galaxy M13: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy M13 è disponibile nei due tagli di memorie 4/64 GB e 6/128 GB e nei colori per entrambi i modelli: Blue (azzurro chiaro), Green (verde scuro) e Orange (rosa aranciato).

Il Samsung Galaxy M13 con 4/64 GB ha già un ottimo prezzo di listino di 189,90 euro ma oggi è in sconto su Amazon con un offerta che fa scendere il prezzo a 159,90 euro (-30 euro, -16%).

Samsung Galaxy M13 – 4GB/64 GB – colore Blue

Samsung Galaxy M13 – 4GB/64 GB – colore Orange

La versione del Samsung Galaxy M13 da 6/128 GB ha un prezzo di listino molto conveniente di 219,90 euro ma oggi con l’offerta Amazon il prezzo crolla a 179,90 euro (-40,90 euro, -18%).

Samsung Galaxy M13 – 6/128GB – colore Blue

Samsung Galaxy M13 – 6/128GB – colore Green

Samsung Galaxy M13 – 6/128GB – colore Orange