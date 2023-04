Samsung Galaxy A14, il nuovo low cost è già scontato

In un mercato degli smartphone che, da almeno 24 mesi, sembra impazzito è sempre più difficile capire cosa stiamo comprando e se lo stiamo pagando al prezzo giusto. I modelli disponibili sono tantissimi, tutti molto simili tra loro ma con prezzi completamente diversi. In questa giungla sono in molti, comprensibilmente, a rifugiarsi in un marchio noto per avere garanzie di qualità e di assistenza, in caso di problemi.

E sta tutto qui il senso di Samsung Galaxy A14 4G, un telefono entry level 2023 del gigante asiatico in grado di soddisfare tutte le esigenze base di un utente medio che non cerca grandi prestazioni, ma solo semplicità d’utilizzo e affidabilità. Come tutti Samsung anche il Galaxy A14 4G costa più della media, ma grazie a questa offerta su Amazon si può fare un ottimo affare.

Samsung Galaxy A14 – MediaTek Helio G80 – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A14: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Samsung Galaxy A14 è il MediaTek Helio G80 con modem 4G abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di storage che possono essere espansi fino a 1 TB acquistando a parte una scheda microSD.

Il display misura 6,6 pollici, è di tipo LCD con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il lettore per le impronte digitali, come per gli schermi di questo tipo, è posto di lato.

Sul retro del Galaxy A14 c’è un comparto fotocamere composto da tre sensori: il principale da 50 MP (f/1.8), l’ultra grandangolare da 5 MP (f/2.2) e il macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore, collocata nel notch a V, è da 13 MP (f/2.0).

Sul fronte delle connessioni il Samsung Galaxy A14 è un telefono con 4G, ma ha anche il Bluetooth 5.3, il WiFi 5 e l’NFC per i pagamenti contactless nei negozi tramite POS, o per leggere le card elettroniche come la CIE. Non manca l’ingresso per il jack da 3,5 mm apprezzato da chi usa gli auricolari con filo.

Completa la scheda tecnica, la batteria che ha una capacità di 5.000 mAh e una potenza di ricarica di 15W.

Samsung Galaxy A14: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A14 è un telefono recentissimo, arrivato in Italia a metà del mese di marzo, con una scheda tecnica essenziale ma equilibrata e più che sufficeinte per le esigenze quotidiane di una larghissima parte dell’utenza.

Il suo prezzo di listino è 229,90 euro, ma con l’offerta Amazon in corso proposta da venditore terzo (così come la spedizione) cambia tutto: è possibile acquistarlo a 173,99 euro (-24%, -56 euro). E ovviamente in questa cifra è racchiusa tutta la qualità Samsung.

Samsung Galaxy A14 – MediaTek Helio G80 – Versione 4/128 GB