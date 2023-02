Samsung Galaxy M33: il prezzo crolla e va comprato al volo

Samsung è la regina della fascia alta Android, con i suoi top di gamma Galaxy S, ma non scherza affatto neanche in fascia media dove ha una ricca offerta di modelli Galaxy A e Galaxy M. Forse anche troppo ricca, con il rischio che l’acquirente, in cerca di un buon telefono per l’uso di tutti i giorni, resti confuso. Ad aiutarlo interviene Amazon, che con una ottima offerta su Samsung Galaxy M33 taglia il prezzo di questo modello quel tanto che basta per convincere tutti: va comprato al volo, subito, perché l’offerta non durerà molto.

Samsung Galaxy M33 – Exynos 1280 – Versione 6/128 GB – Colore Green (verde salvia)

Samsung Galaxy M33 – Exynos 1280 – Versione 6/128 GB – Colore Blue (blu avio)

Samsung Galaxy M33: caratteristiche tecniche

Il cuore del Samsung Galaxy M33 5G è il processore Exynos 1280 (prodotto a 5 nanometri), abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage che l’utente può espandere fino a 1TB acquistando a parte una scheda microSD. Ricordiamo che l’Exynos 1280 è un SoC presentato da Samsung lo scorso aprile, simile per prestazioni al chip MediaTek Dimensity 900.

Il display misura 6,6 pollici ed è di tipo LCD con risoluzione FHD+, ha la frequenza di aggiornamento di 120 Hz (non sempre comune su dispositivi di questa fascia di prezzo), e il sensore per le impronte digitali è collocato lateralmente e non sotto lo schermo, come in tutti i telefoni con questa tipologia di pannello.

Sul retro del telefono si trova il comparto fotografico che ha un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP, e una coppia di sensori da 2 MP per macro e profondità. La fotocamera anteriore incastonata nel tipico notch a forma di V, è da 8 MP.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh che consente al telefono di arrivare a fine giornata senza darci ansie mentre la ricarica è avviene alla potenza di 25W. Completano la scheda tecnica le connessioni, che oltre al 5G includono anche l’NFC per i pagamenti contactless, il Bluetooth 5.1 e il WiFi 5.

Samsung Galaxy M33: l’offerta Amazon

Lo smartphone Samsung Galaxy M33 ha un prezzo di listino di 339,90 euro, che non è pochissimo ma è il classico prezzo Sasmung: buoni prodotti, fatti bene, ottima assistenza ma costano più della media. Tuttavia, con l’offerta in corso su Amazon, la questione cambia perché il prezzo finale scende a 299 euro (-12%, -40,90 euro), va sotto la soglia psicologica dei 300 euro e non ci sono più motivi per non comprare questo ottimo smartphone di fascia media per l’uso quotidiano.

Samsung Galaxy M33 – Exynos 1280 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy M33 – Exynos 1280 – Versione 6/128 GB – Colore Blue (blu avio)