Samsung Galaxy M34 5G: c'è la data di lancio

Dopo diverse settimane di indiscrezioni, Samsung si prepara a presentare ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy M34 5G. L’ancora inedito mid-range, infatti, sarà presentato il prossimo 7 di luglio. Inizialmente, il dispositivo arriverà in India ma, nelle settimane successive, potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche all’interno della gamma europea di Samsung, diventando il nuovo “battery phone” di riferimento per la fascia media.

Samsung Galaxy M34 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy M34 5G sarà svelato nel corso di un evento realizzato in collaborazione con la filiale indiana di Amazon. In attesa della presentazione ufficiale, alcuni teaser anticipano i dettagli della scheda tecnica del nuovo smartphone della gamma Galaxy M.

Il nuovo modello, avrà un display Super AMOLED con refresh rate di 120 Hz. La dimensione del display non è ancora stata ufficializzata ma indiscrezioni precedenti confermano la presenza di una diagonale da 6,46 pollici. Il pannello, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, avrà quasi certamente una risoluzione Full HD+.

Da notare, inoltre, che il display avrà un notch a goccia (soluzione che Samsung chiama anche “Infinity-U”) come già proposto da altri Galaxy M e dal recente Galaxy A34 5G. Tra le specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy M34 5G già confermate troviamo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel che, tra le specifiche, avrà anche la stabilizzazione ottica OIS.

Da notare, inoltre, la presenza di una maxi-batteria con capacità di ben 6.000 mAh che dovrebbe garantire un’autonomia superiore rispetto alla maggior parte dei mid-range disponibili sul mercato. Per ora, non ci sono informazioni sulla velocità di ricarica (ma dovrebbe essere pari a 25W).

Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, a gestire il funzionamento del nuovo mid-range ci sarà il SoC MediaTek Dimensity 1080 (lo stesso chip già utilizzata sul Galaxy A34) che sarà affiancato da varie combinazioni di RAM e storage. Lato software, invece, ci sarà Android 13 con l’ultima versione della One UI.

Samsung Galaxy M34 5G: quando arriva

La presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy M34 è programmata per il prossimo 7 di luglio. Le vendite, per il mercato indiano, dovrebbero partire in tempi rapidi, probabilmente già nei giorni successivi l’evento di presentazione. In India, lo smartphone sarà distribuito direttamente da Amazon, con una probabile esclusiva per il mercato locale.

Come già avvenuto con altri Galaxy M lo scorso anno, anche il nuovo Samsung Galaxy M34 5G dovrebbe arrivare in Europa. Lo smartphone potrebbe ritagliarsi il suo spazio nel nostro mercato nel giro di pochi mesi. Il mid-range potrebbe debuttare in Italia entro la fine dell’estate con un prezzo in linea con il suo predecessore, M33, arrivato in Italia con un prezzo di listino di 339 euro.