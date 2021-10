Samsung Galaxy M52 5G: il nuovo medio è arrivato in Italia a un prezzo ottimo

Dopo diversi mesi di attesa, durante i quali si sono susseguiti rumor e leak di ogni tipo, finalmente Samsung ha messo in vendita il suo nuovo smartphone di fascia media Galaxy M52 5G, successore del Galaxy M51 4G. La compatibilità con le reti di ultima generazione deriva dal nuovo processore adottato su questo modello: il Qualcomm Snapdragon 778G.

Un ottimo processore per la fascia media, in grado di offrire alte prestazioni a consumi accettabili grazie al processo produttivo a 6 nm. Ma ad essere degni di nota sono anche le altre specifiche tecniche di questo dispositivo, dallo schermo (ottimo e molto grande) alla memoria RAM, fino al comparto fotografico e alla capacità della batteria (che è grande, anche se non enorme come sul precedente M51). Apprezzabile anche il peso, contenuto in circa 170 grammi nonostante si tratti di uno smartphone da ben 6,7 pollici di diagonale. Da notare, infine, che anche questo modello è compatibile con la tecnologia RAM Plus di Samsung che permette di usare parte dello spazio di archiviazione per aumentare, seppur in modo virtuale, la memoria RAM.

Samsung Galaxy M52 5G: caratteristiche tecniche

La base tecnica del Samsung Galaxy M52 5G è il chip Snapdragon 778G di Qualcomm, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con schedina microSD.

Lo schermo è un Super AMOLED da 6,7 pollici con notch a foro e risoluzione FHD+, dotato di refresh rate a 120 Hz. Valori molto buoni, ma oggi tipici dei cellulari di fascia medio alta come il Galaxy M52 5G. Fa piacere la presenza del chip NFC, che invece non è scontato, così come quella del WiFi 6, ultimo standard disponibile per le connessioni wireless.

Per quanto riguarda la batteria, infine, troviamo un accumulatore da 5.000 mAh. Non sono i 7.000 del modello 4G, ma è anche vero che il nuovo processore consuma molto meno. Galaxy M52 5G, quindi, non dovrebbe avere alcun problema ad arrivare a fine giornata.

Samsung Galaxy M52 5G: quanto costa

Se il Samsung Galaxy M52 5G è stato uno dei cellulari più attesi degli ultimi mesi è perché, nelle indiscrezioni, sottovoce girava un prezzo molto interessante. Prezzo confermato da Samsung sul modello finale, che costa 399 euro.

Si tratta di un prezzo assolutamente buono, viste le caratteristiche tecniche e la nota affidabilità di Samsung e dei suoi dispositivi. Ultima curiosità: Galaxy M52 5G non è ancora disponibile sul sito ufficiale di Samsung ma c’è già su Amazon (venduto e spedito da Amazon).

Samsung Galaxy M52 5G – Display Super AMOLED 6,7 pollici – Versione 6/128 GB