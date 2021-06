Samsung Galaxy S21 FE, ecco le specifiche tecniche

Nel mondo della tecnologia esiste una regola non scritta: quando le indiscrezioni su un determinato prodotto affluiscono con maggiore frequenza, allora la presentazione è sempre più vicina. Sta accadendo con Samsung Galaxy S21 FE di cui pochi giorni fa si è parlato in merito al prezzo, che ci si attende inferiore rispetto al predecessore, e di cui oggi si torna a parlare per le specifiche tecniche.

Samsung Galaxy S21 Fan Edition è un prodotto parecchio atteso a causa (o per merito) del successo del predecessore Galaxy S20 FE, di cui ha sorpreso il gradimento riscosso tra gli appassionati di tecnologia e non. Di conseguenza la formula rimarrà invariata: Samsung Galaxy S21 FE sarà uno smartphone con alcune rinunce mirate rispetto a Galaxy S21 con l’obiettivo di centrare il compromesso migliore tra caratteristiche tecniche (di alto livello) e prezzo. Ad esempio il potente SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 888, rimarrà lì al suo posto, ma alcune “finezze" costruttive verranno messe da parte per far spazio a soluzioni più “concrete", come la zona del gruppo fotocamere posteriori che, a sentire le indiscrezioni, sarà realizzata in plastica.

Galaxy S21 FE: le caratteristiche su Geekbench

Adesso è venuto a galla il report di un “giro" che Samsung Galaxy S21 FE avrebbe fatto sulla piattaforma di benchmark Geekbench, dove gli smartphone vengono identificati con il codice prodotto che nel caso del prodotto di Samsung è SM-G990B.

Samsung Galaxy S21 FE quindi, a prendere per buono ciò che avrebbe rilevato la piattaforma, avrà il SoC Snapdragon 888 di Qualcomm octa core da 2,84 GHz di frequenza massima, proprio come i Galaxy S21 venduti in alcune regioni del mondo, accompagnato da 8 GB di memoria RAM ed un’interfaccia utente basata su Android 11, che sappiamo essere la Samsung OneUI.

Sembra improbabile che Samsung renda disponibile una sola configurazione di memorie per Galaxy S21 FE, quindi quella che avrebbe girato su Geekbench con 8 GB di RAM potrebbe non essere l’unica disponibile all’acquisto. Secondo le indiscrezioni dovrebbe arrivare anche una variante con 6 GB di RAM mentre sul fronte dello spazio di archiviazione Samsung dovrebbe proporre due alternative, 128 o 256 GB.

Galaxy S21 FE: tutte le altre specifiche

E se le rivelazioni di Geekbench si limitano a confermare pochi dati, sono le indiscrezioni arrivate nelle settimane scorse a fornirci uno sguardo d’insieme sul possibile quadro tecnico di Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung dovrebbe averlo dotato di un ampio display Super AMOLED da 6,41 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25 watt, di tre fotocamere e di un design molto simile a quello dei Samsung Galaxy S21, fatta eccezione per alcune zone che utilizzerebbero materiali meno pregiati per contenere i costi.

Samsung Galaxy S21 FE, insomma, rimarrà un top di gamma, solo un po’ meno raffinato. Non sarà da top di gamma invece il prezzo, che potrebbe persino essere inferiore rispetto a quello già conveniente deciso per l’attuale Galaxy S20 FE: secondo le informazioni raccolte dal Korean Herald avrebbe un prezzo tra i 630 ed i 720 dollari tasse escluse, cioè circa 100 dollari più basso di quello dell’attuale Fan Edition.