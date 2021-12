Samsung Galaxy S21 FE, manca poco ma il prezzo non vi piacerà

Il debutto del nuovo Galaxy S21 FE è atteso ormai da mesi, con il susseguirsi di rumor più o meno veritieri che, se da una parte aumentano l’hype, dall’altra tendono un po’ a scoraggiare gli appassionati. Le ultime indiscrezioni trapelate riguarderebbero i prezzi e potrebbe essere stata Samsung stessa a rivelarne l’entità.

Infatti, sul sito irlandese della compagnia coreana sono comparse delle cifre, che sono forse fin troppo elevate in rapporto alle caratteristiche dello smartphone. Bisogna però essere cauti e aspettare l’ufficialità, perché il prezzo reale di galaxy S21 FE potrebbe essere differente da quello mostrato. Il lancio di Samsung Galaxy S21 FE è previsto per i prossimi giorni o, al massimo, tra qualche settimana (si ipotizza durante il CES 2022, dal 5 all’8 gennaio) per debuttare direttamente nel nuovo anno. Ricordiamo che Galaxy S20 FE, suo predecessore, debuttò il 23 settembre del 2020 e Samsung è già piuttosto in ritardo. Non ci resta che attendere per conoscere le vere intenzioni del colosso coreano.

Samsung Galaxy S21 FE, quanto costerà

Non ci sono dubbi sul fatto che la Fan Edition di Galaxy S21 si farà, è stata Samsung stessa a confermarlo sui suoi portali. Tuttavia, un debutto così tardivo fa sorgere dei dubbi sulla sua competitività rispetto agli smartphone della concorrenza e, di conseguenza, un prezzo troppo elevato potrebbe essere controproducente.

In base a quanto apprendiamo dal leaker Snoopy, le due varianti di Samsung Galaxy S21 FE sembrano già pronte per essere commercializzate, anche se le cifre faranno storcere il naso a molti. Sul sito irlandese Samsung, sono comparsi i prezzi della versione da 128 GB e di quella da 256 GB: si tratta di 769 euro per la prima ed 839 euro per la seconda.

Non che ci aspettassimo una rivalutazione al ribasso, ma in questo modo si partirebbe da ben 100 euro in più rispetto al costo di Galaxy S20 FE al suo debutto in Irlanda.

Samsung Galaxy S21 FE: caratteristiche

Le ultime indiscrezioni parlano di un Galaxy S21 FE in due tagli di memoria: 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna per il primo e 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna per il secondo.

Il display del flagship Samsung dovrebbe essere un Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di sblocco tramite impronta digitale integrato. Dovremmo trovare il supporto ad HDR10+, nonché un foro nella porzione centrale dello schermo che accoglierà la fotocamera selfie da 32 megapixel.

Sotto la scocca troverebbe posto il processore Qualcomm Snapdragon 888, ma non è escluso che, in base ai mercati, Samsung possa decidere di adoperare anche il chipset proprietario Exynos 2100, avente prestazioni analoghe.

La fotocamera principale potrebbe avere tre sensori: principale e secondario da 12 megapixel, grandangolare e ultra grandangolare rispettivamente, e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x.

La batteria di Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere un’unità da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25 Watt e wireless a 15 Watt.