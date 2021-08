Samsung Galaxy S21 FE, manca poco: S20 FE 5G crolla di prezzo

Samsung Galaxy S21 FE, la versione “Fan Edition" ed economica del top di gamma 2021 Samsung Galaxy S21, è tra gli smartphone più attesi della seconda metà dell’anno: coniugherà la qualità e la potenza dell’S21 “liscio" (uno dei flagship Android più apprezzati quest’anno) con alcuni piccoli compromessi che faranno scendere di parecchio il prezzo, per la gioia dei fan ai quali è dedicato.

Il vero dubbio, però, è quando sarà presentato e messo in vendita: da tempo si parla di diverse difficoltà da parte di Samsung nel reperire i componenti elettronici necessari a realizzare anche questo modello in quantità sufficienti da lanciarlo a livello globale. Si tratta di voci più che credibili visto che tutti i produttori, Apple compresa, sono da oltre un anno e mezzo alle prese con la “crisi dei chip" causata dalla pandemia. Ci sono, però, diversi indizi che lasciano pensare che l’attesa sia quasi finita: uno di essi è il crollo del prezzo di Galaxy S20 FE su Amazon, che segue diverse manovre commerciali sul più grande e-commerce del mondo.

Galaxy S21 FE è vicino: gli indizi

Il primo indizio del fatto che Samsung Galaxy S21 stia per arrivare risale a fine luglio, quando il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato un tweet: “La produzione di Samsung Galaxy S21 Fe è di nuovo ufficialmente sulla buona strada“.

Il secondo indizio è stata la clamorosa svista della stessa Samsung, che la settimana scorsa ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto relativa ai prodotti per il “back to school“, cioè il ritorno a scuola che avverrà a breve: tra questi prodotti c’è un Galaxy mai visto prima, che assomiglia all’S21 e che tutti hanno chiaramente identificato come S21 FE. Anche perché, poco dopo, Samsung ha cancellato il post.

Un terzo indizio dell’arrivo imminente del Samsuung Galaxy S21 Fe è arrivato il 13 agosto, con la certificazione di questo modello al Bluetooth Special Interest Group (SIG), l’ente internazionale che certifica la compatibilità dei dispositivi elettronici con lo standard Bluetooth: tre nuovi modelli (SM-G990B, SM-G990B_DS e SM-G990N, presumibilmente varianti con diversi quantitativi di RAM e memoria di archiviazione) sono stati certificati come compatibili con il Bluetooth 5.0.

Il fatto che non siano compatibili con il più recente Bluetooth 5.2 è un ulteriore indizio del fatto che si tratti di prodotti sui quali Samsung abbia cercato di risparmiare qualcosa. Esattamente come avviene con i modelli FE.

L’ultimo indizio sul possibile arrivo del Galaxy S21 FE, infine, deriva dalla attuale disponibilità di modelli sul sito ufficiale di Samsung e dalle offerte in corso su Amazon.

Samsung Galaxy S20 FE in offerta su Amazon

Il vero problema (per Samsung) dei modelli FE è che sono ottimi telefoni, ad un prezzo ridotto rispetto ai telefoni dai quali derivano. Il rischio, per il produttore, è che i potenziali clienti di Galaxy S21 scelgano di comprare Galaxy S21 FE per avere quasi lo stesso hardware, ma ad un prezzo nettamente inferiore.

Da qui potrebbe spiegarsi il silenzio di Samsung sull’S21 FE e i fortissimi sconti su Amazon sui Galaxy S21 Ultra ed S21+ (due modelli cari, quindi difficili da vendere) dei giorni scorsi. Sconti che adesso sono finiti, come i telefoni in magazzino: operazione riuscita.

Nel frattempo, pochi giorni dopo, è andato in sconto su Amazon il Galaxy S20 FE 4G, oggi quasi esaurito. Adesso tocca all’ultimo telefono da far fuori dai magazzini prima del lancio di Galaxy S21 FE: stiamo parlando del Samsung Galaxy S20 FE 5G, che dal prezzo di listino di 779 euro è sceso a soli 566 euro (-202 euro, -26%). Samsung Galaxy S21 FE si avvicina, uno sconto dopo l’altro.

Samsung Galaxy S20 FE 5G – Versione 6/128 GB