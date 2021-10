Samsung Galaxy S21 FE si farà: ecco quando arriva

Samsung Galaxy S21 FE sì, Galaxy S21 FE no. Sul “si fa" o “non si fa" gli appassionati hanno discusso per mesi, stimolati dalle informazioni contrastanti in merito al lancio. La presentazione del Fan Edition coreano inizialmente non è mai stata in dubbio, visti anche i buoni risultati di vendite del Galaxy S20 FE dell’anno scorso) e il prodotto sembrava avviato a raggiungere il mercato senza particolari problemi e in tempi piuttosto rapidi.

La situazione però è mutata rapidamente a ridosso di quello che avrebbe dovuto essere il lancio, inizialmente programmato per agosto, poi posticipato a settembre e infine ad ottobre, per essere poi cancellato del tutto. Dopo un periodo di relativa calma, negli ultimi giorni la notizia dell’evento Unpacked fissato da Samsung per il 20 ottobre ha scosso l’ambiente e le indiscrezioni, che sono tornate a concentrarsi su Galaxy S21 FE, un progetto fin troppo interessante per essere cancellato. Alla fine è apparso chiaro che Samsung Galaxy S21 FE si farà: la Fan Edition arriverà sul mercato, ecco quando.

Samsung Galaxy S21 FE, quando arriva

Samsung avrebbe voluto presentare Galaxy S21 FE nel corso di questo mese. Tutto sembrava pronto per il lancio, fin quando alcuni indizi concreti hanno fatto capire in maniera chiara che avrebbe subito quantomeno dei ritardi, se non fosse addirittura finito per essere cancellato.

Da qualche giorno però Samsung sembra sia tornata su quella scelta e pare aver deciso di non gettare al vento un progetto pressoché pronto per il debutto. Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S21 FE sarà proposto al pubblico, ai “fan", a partire dall’11 gennaio 2021, e chissà che comunque non possa essere ufficializzato tra pochissimi giorni durante l’evento Unpacked che Samsung ha programmato per il prossimo 20 ottobre.

Comunque ci sono buone probabilità che venga lanciato a cifre particolarmente interessanti. Per il predecessore, il primo Fan Edition, è stato deciso un prezzo abbastanza conveniente, sia per gli standard di Samsung che per la richiesta media del mercato per un prodotto di pari caratteristiche.

Tuttavia, il ritardo accumulato da Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe determinare un prezzo di vendita ancor più allettante di quello previsto inizialmente, per far sì che il mercato lo accolga degnamente e non lo snobbi in favore dei concorrenti che dovessero uscire nel frattempo. È la “dura legge" di un mercato particolarmente frizzante e ricco di proposte sempre migliori, ad un prezzo sempre più basso.

Samsung Galaxy S21 FE, cosa aspettarsi

Sulle specifiche di Samsung Galaxy S21 FE sono girate parecchie voci nei mesi scorsi, grazie alle quali possiamo già tracciare un quadro di come sarà lo smartphone “dei fan". L’azienda potrebbe riproporre l’avvicendamento tra il chip migliore della sua divisione, l’Exynos 2100, e quello migliore prodotto da Qualcomm, lo Snapdragon 888.

A bordo dovrebbe esserci un ampio display Super AMOLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, sufficienti a custodire i ricordi catturati con le fotocamere. Se ne prevedono tre al posteriore, la principale da 12 MP, una ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3x.

Completano il quadro il lettore di impronte sotto lo schermo, audio con supporto a Dolby Atmos, la certificazione IP68 contro acqua e polvere e una batteria che dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25 watt e supporto a ricarica inversa.