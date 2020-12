A circa tre settimane dal lancio ufficiale della nuova gamma Samsung Galaxy S21, prevista per il 14 gennaio 2021, di questo top di gamma sappiamo ormai quasi tutto. A parte il prezzo che, però, nelle ultime ore è trapelato in rete tramite più leak da fonti europee.

La provenienza delle fonti, quando si parla di prezzo di uno smartphone, non è un dettaglio secondario: i dispositivi sono tutti prodotti in Asia, quindi il prezzo in Cina, Corea o altri Paesi dell’estremo oriente è sempre inferiore a quello europeo e, ancor di più a quello italiano. Questo perché al prezzo asiatico bisogna aggiungere gli ovvi costi di trasporto e una tassazione (specialmente in Italia) ben più alta. Alla luce di tutto ciò ecco le ultime ipotesi di prezzo dei Samsung Galaxy S21, S21+ ed S21 Ultra in Europa e in Italia.

Nuova gamma Samsung Galaxy S21: i prezzi

Dall’Olanda, per la precisione da Galaxy Club, arriva il più recente leak sui prezzi europei dei nuovi Galaxy 2021 di Samsung. Galaxy Club non dichiara la fonte, ma secondo i dati a loro disposizione i prezzi delle varianti base dei tre modelli saranno questi:

Galaxy S21 5G 128 GB: €879

Galaxy S21+ 5G 128 GB: €1.079

Galaxy S21 Ultra 5G 128GB: €1.399

In Italia quasi tutti gli smartphone vengono venduti ad un prezzo leggermente superiore rispetto a quello medio europeo. Da notare che il prezzo dell’S21 “liscio” sarà di poco inferiore a quello a cui fu messo in vendita il Galaxy S20 base. In ogni caso sembra ormai confermato il fatto che nella confezione dei nuovi Galaxy S21 non ci sarà né caricabatterie né cuffiette.

Gamma Samsung Galaxy S21: le caratteristiche tecniche

Sia il Galaxy S21 che il Galaxy S21+ avranno uno schermo piatto (più grande nel secondo modello), mentre solo l’S21 Ultra avrà schermo curvo ai bordi. Sarà comunque un AMOLED da 1.440×3.200 pixel di risoluzione, 120 Hz di refresh, 1.600 nits di luminosità di picco e sarà certificato HDR10+.

La versione Ultra avrà 12 o 16 GB di RAM, mentre le altre 8 o 12 GB. Il SoC, però, sarà lo stesso: l’Exynos 2100 (Qualcomm Snapdragon 888 solo per i modelli venduti in USA, Corea del Sud e Cina).

Le fotocamere saranno tre (12+12+64 MP, rispettivamente principale, grandangolo e zoom) su S21 ed S21+, nebtre saranno quattro sull’Ultra: un sensore principale da 108 MP, uno zoom periscopico da 10X ottico, un sensore grandangolare da 12 MP e uno zoom tradizionale 3X da 10 MP.