Samsung Galaxy S22 FE: come sarà

Dopo i tanti problemi, dubbi e ritardi che hanno accompagnato il lancio del Samsung Galaxy S21 FE (in foto d’apertura), che alla fine è uscito con un prezzo decisamente alto, molti pensavo che il produttore coreano avesse abbandonato l’idea di proporre una "Fan Edition" del suo top di gamma 2022. Samsung Galaxy S22 FE, secondo molti, non vedrà mai la luce. Ma secondo il leaker RGcloudS, che con un post su Twitter ne ha annunciato l’arrivo svelando al contempo alcune caratteristiche tecniche, le cose stanno in modo molto diverso.

Samsung Galaxy S22 FE, cosa sappiamo

Il Samsung Galaxy S22 FE non dovrebbe essere presentato all’evento di lancio dei nuovi Galaxy S23, ma avrà un palcoscenico tutto per sé qualche settimana dopo i nuovi top di gamma del produttore coreano.

Quello che più incuriosisce sarà il suo posizionamento nella gamma Galaxy. Il suo predecessore Samsung Galaxy S21 FE arrivò in un momento dove sul mercato c’erano già il Galaxy A73 5G e il Galaxy S21 standard. Tuttavia, i vari ribassi di prezzo hanno spesso incoraggiato i fan di Samsung a optare per l’uno o l’altro, piuttosto che per il Galaxy S21 FE che per caratteristiche tecniche era molto simile agli altri due, ma con un prezzo più alto.

Samsung non può permettersi di rifare lo stesso errore, e pare che per il suo nuovo Galaxy S22 FE abbia scelto di dotarlo del nuovo (e non ancora annunciato) SoC Exynos 2300, che originariamente doveva essere utilizzato nei nuovi Galaxy S23, che invece come ormai sappiamo avranno al contrario il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Il SoC realizzato in proprio da Samsung (che dovrebbe apparire anche su un eventuale attesissimo Galaxy Tab S8 FE) dovrebbe essere meno potente del SoC di Qualcomm, ma il produttore coreano avrebbe un chip più economico da produrre, e quindi una carta giocare molto importante, ovvero offrire un prezzo più in linea con gli altri smartphone della gamma Galaxy.

Samsung Galaxy S22 FE: quanto costerà

Il Samsung Galaxy S22 FE sarebbe, quindi, lo smartphone di fascia alta più economico di Samsung nel 2022. Sarà più potente, e più caro, del Galaxy A54 che al suo lancio diventerà il top della fascia media. Queste ipotesi combaciano con precedenti rumor, che parlavano della decisione di Samsung di non produrre un nuovo A74 in sostituzione dell’attuale A73 (mai arrivato in Italia, a differenza dell’A72).

Questo "buco" nella gamma sarebbe quindi coperto dal Galaxy S22 FE, il cui prezzo abbinato a un’ottima dotazione hardware dovrebbe diventare uno dei suoi principali punti di forza. Proporre un Galaxy A74 e un Galaxy S22 FE, invece, equivarrebbe a ripetere l’errore di quest’anno.

Dunque possiamo immaginare (o sperare?) un Samsung Galaxy S22 FE con un prezzo di lancio simile a quello di Galaxy A73, cioè circa 600 euro.