Samsung Galaxy S22: il top di gamma crolla di prezzo

L’uscita del nuovissimo Samsung Galaxy S23 FE non segna solo il gradito ritorno di una Fan Edition tra i dispositivi del colosso sudcoreano, ma rappresenta anche l’occasione perfetta per "rivedere" il prezzo dei top di gamma di precedente generazione.

E tra questi, c’è proprio il Samsung Galaxy S22, che condivide parecchie specifiche con il nuovo modello FE e che, per l’occasione, torna su Amazon con uno sconto molto interessante. E se grazie alle offerte del celebre e-commerce si scende addirittura sotto i 600 euro, portare a casa un top di gamma non è mai stato così semplice.

Samsung Galaxy S22 – Processore Samsung Exynos 2200 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy S22: scheda tecnica

Samsung Galaxy S22 ha un display AMOLED da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un solido vetro Corning Gorilla Glass Victus+.

Come ben noto, il processore per la versione europea è un Samsung Exynos 2200 a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP (ƒ/2.2), un teleobiettivo con zoom 3X da 10 MP (ƒ/2.4). La fotocamera per i selfie è da 10 MP (f/2.2).

Tra le opzioni di connettività troviamo naturalmente il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.2 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 3.700 mAh con ricarica cablata a 25 W e ricarica wireless a 15 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente OneUI 5.

Infine il Samsung Galaxy S22 ha la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy S22: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy S22 è uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni. Parliamo di uno dei migliori top di gamma dell’anno scorso che, seppur nella sua versione base, è comunque un dispositivo dalle grandi potenzialità e con una scheda tecnica ottima, da utilizzare senza alcuna difficoltà in qualsiasi contesto, dall’intrattenimento fino ad arrivare alla produttività.

Tra i punti di forza di questo dispositivo c’è sicuramente la scelta dei materiali, adatti chiaramente a un dispositivo top di gamma e di ottima qualità. Interessante anche il comparto fotografico che garantisce foto di buon livello, con colori estremamente vivaci, soprattutto in condizioni di illuminazione ottimali.

Il prezzo di listino è di 879 euro, non proprio bassissimi ma comunque in linea con quello dei device di fascia alta e, naturalmente, giustificato dalla grande qualità dei prodotti Samsung. Tuttavia grazie all’offerta Amazon, si può portare a casa il Galaxy S22 a 549 euro (-38%, -330 euro), uno sconto molto interessante, perfetto per chi vuole uno smartphone top di gamma ma senza spendere cifre spesso proibitive.

