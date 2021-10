Samsung Galaxy S22 Ultra sarà straordinario, anche nel prezzo

Malgrado le anticipazioni sulla disponibilità dei prossimi top di gamma Samsung non siano certo rassicuranti, nelle scorse ore i rumor ne hanno riferite delle altre sulla variante più pregiata della prossima generazione, il Galaxy S22 Ultra, che invece lasciano ben sperare sotto l’aspetto del rapporto qualità prezzo.

Nonostante parlare di prezzo in merito a top di gamma assoluti da oltre 1.000 euro in un certo senso lasci un po’ il tempo che trova, la partita “psicologica" con i rivali più accreditati come il futuro Xiaomi 12 Ultra e il recente iPhone 13 Pro Max può passare anche dal prezzo. D’altronde, se Galaxy S21 non ha venduto come Samsung sperava e oggi è in forte sconto, un motivo ci sarà. Non è semplice per i produttori progettare dei prodotti che siano più potenti, belli ed efficienti – in una parola migliori – della concorrenza e che costino anche meno, ma con Galaxy S22 Ultra Samsung vuole senz’altro riuscirci offrendo un “mix" migliore della concorrenza allo stesso costo oppure inferiore. Ecco le ultime su Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra, come sarà

Samsung Galaxy S22 Ultra avrà il display più luminoso che sia mai stato impiegato su uno smartphone: per le indiscrezioni il pannello da 6,8 pollici Quad HD+ del prossimo top di gamma coreano potrà raggiungere all’occorrenza il valore record di 1.800 nits. Si tratta di un valore di picco, quindi raggiungibile in determinate condizioni, ma per avere un’idea l’attuale Galaxy S21 Ultra si ferma a 1.500 nits di picco mentre iPhone 13 Pro Max a 1.200 nits.

Le indiscrezioni odierne confermano la presenza su Galaxy S22 Ultra (e sui fratelli “minori") del chip Snapdragon 898 o Exynos 2200 a seconda dei mercati, proprio come avviene con ogni generazione di Galaxy S da un po’ di anni a questa parte, e la batteria da 5.000 mAh, che potrà essere ricaricata rapidamente grazie alla tecnologia da 45 watt di Samsung, potenza quasi doppia rispetto agli attuali 25 watt di S21 Ultra.

Secondo i rumor, non ci saranno rivoluzioni in ambito fotografico ma certamente le migliorie non mancheranno. Come l’adozione di un grandangolo principale da 108 megapixel di nuova generazione, con un’apertura più ampia e quindi la capacità di catturare più luce quando quella ambientale scarseggia.

Su Galaxy S22 Ultra dovrebbe esserci anche un rinnovato sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine, in grado di ridurre le vibrazioni e i micro movimenti del 48% rispetto al predecessore, e se così fosse si tratterebbe davvero di un incremento notevole, specie se i competitor si chiamano iPhone 13 Pro che sulla qualità video stupiscono sempre appassionati e addetti ai lavori.

Si dice che pure su Galaxy S22+ arriverà la ricarica rapida a 45 watt di S22 Ultra, così come sarà condiviso il chip Exynos 2200 che si preannuncia potentissimo grazie alla collaborazione sulla parte grafica con gli esperti di AMD.

Samsung Galaxy S22 Ultra, quanto costerà

I rumor si sono concentrati per adesso sulle caratteristiche e sul prezzo del top di gamma Galaxy S22 Ultra, quindi scarseggiano tali informazioni per gli altri due componenti la gamma. Il miglior esponente della prossima generazione di Samsung, nonostante le migliorie, dovrebbe arrivare a prezzo invariato rispetto all’attuale Galaxy S21 Ultra, il che significherebbe in Italia 1.279 euro.