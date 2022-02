Samsung Galaxy S22 Ultra avrà una fotocamera superiore

Il prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe avere una fotocamera posteriore con una lente di alta gamma, vale a dire la “Super Clear“. Ad affermarlo è stato lo YouTuber Jimmy Is Promo, che realizza principalmente video sui prodotti del colosso sud-coreano e pubblica spesso clip di telefoni non ancora sul mercato.

Samsung, con molta probabilità, lancerà la gamma dei suoi nuovi flagship durante l’evento Unpacked fissato per il 9 febbraio. La star della presentazione sarà, senza dubbio, il modello Galaxy S22 Ultra, che dovrebbe avere un design simile al Galaxy Note, incluso uno slot per la S Pen. L’attesissimo top di gamma della compagnia dovrebbe avere sul retro un modulo con quattro sensori fotografici, tra cui una fotocamera principale da 108 MP f/1.8. All’anteriore, invece, potrebbe essere collocata una selfie-camera da 40 MP con obiettivo f/2.2. L’isola della fotocamera posteriore dovrebbe essere protetta dal Gorilla Glass, in modo da salvaguardare l’integrità del sistema, compresa la super lente della fotocamera principale.

Super Clear Lens: caratteristiche

Jimmy Is Promo afferma su Twitter che “il Galaxy S22 Ultra sfoggerà una lente SuperClear sopra il suo obiettivo principale da 108 MP“. La dichiarazione ci racconta che gli scatti fatti con il Galaxy S22 Ultra saranno certamente luminosi, ma non determineranno riflessi o abbagliamenti (sgradevoli effetti ottici determinati da una luce troppo viva).

La SuperClear Lens, in buona sostanza, aiuterà il più ambizioso dei device di Samsung in arrivo a scattare immagini di qualità superiore, rispetto ai modelli precedenti della compagnia asiatica (ma anche dei dispositivi concorrenti di Apple e Google). Ricordiamo che la maggior parte dei telefoni in commercio sono dotati di lenti in plastica che, a dirla tutta, non fanno davvero un ottimo lavoro nel gestire fastidiosi effetti ottici.

La fotocamera principale da 108 MP (la sola che sarà dotata della Super Clear Lens) sarà probabilmente accompagnata da un’unità ultra-wide da 12 MP, un obiettivo zoom periscopico da 10 MP 10x e un teleobiettivo 3x da 10 MP; il terminale dovrebbe offrire anche una migliore stabilizzazione video.

Samsung Galaxy S22: come sarà

La nuova serie Galaxy S22 dovrebbe avere a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 negli Stati Uniti e in Cina, mentre il SoC Samsung Exynos 2200 dovrebbe arrivare nel resto dei mercati (compresa l’Italia).

Il sistema operativo che troveremo sotto il cofano degli attesi flagship asiatici sarà Samsung Exynos 2200 con interfaccia proprietaria One UI 4. I prezzi di tutti i modelli della gamma S22 si prevedono alti.