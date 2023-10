Samsung Galaxy S23 FE, è ufficiale: arriva domani

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo molta attesa, Samsung Galaxy S23 FE è quasi realtà: il colosso sudcoreano presenterà ufficialmente il suo smartphone il 4 ottobre. L’indiscrezione era nell’aria già da qualche giorno, quando su Amazon India era apparsa una prima pagina promozionale della nuova Fan Edition che confermava un lancio imminente.

Poche ore fa, invece, è stata la stessa divisione indiana di Samsung a confermare la data d’uscita di uno degli smartphone più attesi degli ultimi mesi che, dopo tante indiscrezioni, finalmente è pronto per i mercati internazionali dove arriverà in due versioni identiche in tutto, tranne che nel chip.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo

Ad onor del vero, l’azienda sudcoreana non ha ancora rivelato informazioni ufficiali sul dispositivo, ma sul web i rumor che hanno anticipato buona parte delle specifiche del Galaxy S23 FE sono stati molti, come quelli condivisi da Yogesh Brar.

Il nuovo smartphone di Samsung ha un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (2.160×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore, per i modelli europei, è un Samsung Exynos 2200 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione, non è ancora chiaro se la memoria sarà espandibile o meno. Come ben noto, in altri paesi del mondo il Samsung Galaxy S23 FE avrà un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Le fotocamere posteriori sono tre: una principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 12 MP. Ancora incerta la fotocamera frontale ma, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere da 10 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il Wi-Fi 6, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Per la versione europea ci sarà il Bluetooth 5.2 (grazie al chip Exynos) che invece diventa Bluetooth 5.3 per i mercati dove lo smartphone arriverà con il chip di Qualcomm.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless, anche se in questo secondo caso le specifiche non sono ancora confermate. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia One UI 5.1 e la promessa di Samsung di 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza.

Infine è presente la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Samsung Galaxy S23 FE: prezzo e disponibilità

Con la conferma che il nuovo Samsung Galaxy S23 FE sarà lanciato ufficialmente in India il 4 ottobre è facile immaginare che la versione Global arriverà subito dopo, magari a partire dalla metà del mese o all’inizio di novembre.

Per adesso Samsung non ha dato maggiori indicazioni sul prezzo ma, avendo una scheda tecnica molto simile al Samsung Galaxy S22 (in foto) è possibile fare delle ipotesi.

A oggi, il modello base dell’S22 può essere acquistato su Amazon a circa 550-650 euro (a seconda dell’offerta in corso) nella versione 8/128 GB. Perciò il nuovo Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe avere un costo tra i 450 o i 500 euro per catturare l’attenzione degli utenti e invogliarli a preferire questo nuovo modello piuttosto che l’S22 che, comunque, è il top di gamma di precedente generazione ed è ancora molto interessante.

Una delle possibilità che non possiamo escludere, però, è che Samsung opti per un prezzo di lancio più alto ma con altri device in bundle, ad esempio le altrettanto attese Samsung Galaxy Buds FE che dovrebbero essere lanciate proprio domani.