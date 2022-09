Samsung Galaxy S23 potrebbe arrivare già a Natale

Per quanti stanno già valutando la scelta dei prossimi regali di Natale (e non è mai troppo presto per farlo) c’è una buona notizia: la nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S23 potrebbe arrivare prima del previsto, cioè a cavallo tra novembre e dicembre. L’informazione arriva dalla testata giornalistica sudcoreana ET News, di solito molto affidabile.

A convalidare questa ipotesi c’è l’indiscrezione su quello che sarà quasi certamente il chip usato sui Galaxy S23: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che arriverà prima del solito e cioè nella seconda metà di novembre. Tutto sembra remare a favore di un anticipo nel lancio di molti modelli che useranno questo chip: non solo Samsung Galaxy S23, infatti, ma anche Xiaomi 13, OnePlus 11 Pro 5G e Vivo X90 Pro+ potrebbero tutti arrivare nelle ultime settimane del 2022. Vedremo, però, se qualcuno di questi modelli arriverà in Europa prima del 2023.

Samsung Galaxy S23: attesi 3 modelli

La serie di smartphone Samsung Galaxy S23 era inizialmente attesa per febbraio 2023. Tuttavia dopo aver avuto notizia del rilascio delle certificazioni 3C sono aumentate le voci non confermate, i leaker e i rumor che stanno a indicare che effettivamente l’uscita sul mercato sarebbe prossima.

Per questo motivo sono anche aumentate le voci non confermate circa le specifiche tecniche e il design di 3 telefoni: Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Nessuna ipotesi, al momento, su una variante FE.

Samsung Galaxy S23: come sarebbero

Secondo le tante indiscrezioni che girano tra i leaker più o meno credibili e sui vari social, incluso il cinese Weibo, si ha un unanimità di certezze riguardo il processore: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Altre voci, sempre non confermate, suggeriscono varianti della serie Galaxy S23 con a bordo il SoC Exynos 2300, destinate però solo ad alcuni mercati (e non sappiamo se ci sarà l’europa). La nuova fotocamera da 200 MP, invece, quasi certamente saràpresente solo sul Galaxy S23 Ultra.

La ricarica della batteria infine, per i tre modelli resterebbe a 25 W.