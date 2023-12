Samsung Galaxy S24, spuntano online i prezzi europei

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Come trapelato sul web, Samsung ha fissato il nuovo Galaxy Unpacked al 17 gennaio 2024 e i protagonisti assoluti dell’evento saranno i nuovissimi Samsung Galaxy S24. Il sito olandese galaxyclub.nl ha condiviso le prime indiscrezioni sui prezzi per l’Europa degli attesissimi device, da cui emergono dati interessanti.

Non si tratta ancora del listino ufficiale e nell’indiscrezione non svengono menzionati eventuali bundle che Samsung offre quasi sempre agli utenti all’uscita dei nuovi device. Ma se queste cifre fossero confermate, i prossimi top di gamma del colosso sudcoreano potrebbero avere un prezzo leggermente inferiore agli attuali Samsung Galaxy S23 (in foto).

Samsung Galaxy S24, quanto costeranno

Stando a quanto condiviso da galaxyclub.nl, quindi, i prezzi per i nuovi Samsung Galaxy S24 sono:

Samsung Galaxy S24, 8/128 GB – 899 euro

Samsung Galaxy S24, 8/256 GB – 959 euro

Samsung Galaxy S24+, 8/256 GB – 1.149 euro

Samsung Galaxy S24+, 8/512 GB – 1.269 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra, 12/256 GB – 1.449 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra, 12/512 GB – 1.569 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra, 12 GB/1 TB – 1.809 euro

E’ importante specificare che queste cifre, oltre a non essere ancora ufficiali, sono i prezzi per il”mercato europeo“, mentre in Italia, a causa anche una tassazione più elevata rispetto agli altri paesi del Vecchio Continente, i prezzi potrebbero essere leggermente più alti di quelli appena elencati, esattamente come accaduto con i Samsung Galaxy S23.

Per fare un esempio, l’S23 Base (8/128 GB) in Italia costa 979 euro mentre il prezzo europeo è di 949 euro. Idem per il modello Plus e quello Ultra, nei quali si riscontra un aumento di prezzo di 50 euro.

Samsung Galaxy S24, cosa sappiamo

Stando alle recenti indiscrezioni condivise da Evan Blass su X, il Samsung Galaxy S24 ha un display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD+. Plus e Ultra, invece, hanno uno schermo Dynamic AMOLED con risoluzione QHD+ da 6,7 e 6,8 pollici.

Il processore in Europa è il Samsung Exynos 2400 con 8 GB di RAM per S24 base, 8 e 12 GB di RAM per il Plus e 12 GB per il Samsung Galaxy S24 Ultra. I tagli di memoria dovrebbero essere diversi e arrivare fino a 1 TB.

Per quanto riguarda le fotocamere il modello base e il Plus hanno lo stesso sensore principale da 50 MP e due teleobiettivi con zoom 2x e 3x ancora sconosciuti. Lo Space Zoom (lo zoom ibrido di Samsung) arriverà fino a un massimo di 30x.

La versione Ultra, ha un sensore principale da 200 MP con quattro teleobiettivi con zoom 2x, 3x, 5x, 10x e Space Zoom fino a 100x.

Il modello base ha una batteria da 4.000 mAh, il Plus da 4.900 mAh e l’Ultra da a 5.000 mAh tutti con ricarica veloce non meglio specificata. Per tutti i modelli sistema operativo è Android 14 con interfaccia OneUI 6.0.

I device hanno anche la certificazione IP68, che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Infine la versione base e quella Plus sono in alluminio mentre il Samsung Galaxy S24 Ultra è in titanio e ha anche la S-Pen integrata.