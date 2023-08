Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Samsung

Il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra debutterà soltanto nel primo trimestre del 2024. Il futuro top di gamma di casa Samsung è già in fase di sviluppo e, grazie alle prime indiscrezioni, è già possibile evidenziare quelle che saranno le novità principali del progetto.

Il futuro flagship di Samsung arriverà sul mercato con un comportato fotografico rinnovato, grazie a un nuovo sensore teleobiettivo, oltre a un display AMOLED di nuova generazione. Novità anche per quanto riguarda il chip.

Samsung Galaxy S24 Ultra: le principali novità in arrivo

Ad anticipare le novità principali per la scheda tecnica del Samsung Galaxy S24 Ultra è il sempre affidabile leaker Ice Universe. Secondo le informazioni fornite dall’insider, il prossimo top di gamma di Samsung registrare un importante rinnovamento per il comparto fotografico.

In particolare, Samsung introdurrà un nuovo teleobiettivo 5x che andrà a rimpiazzare l’attuale sensore 3x da 50 Megapixel utilizzato dal Galaxy S23 Ultra (in foto). Il top di gamma del prossimo anno di Samsung riprenderà, invece, il sensore principale da 200 Megapixel e tutti gli altri sensori fotografici già utilizzati su S23 Ultra. Sarà il nuovo teleobiettivo 5x la vera novità del salto generazione.

Tra le novità del Samsung Galaxy S24 Ultra ci sarà, inoltre, un nuovo display AMOLED. Samsung dovrebbe aggiornare la tecnologia alla base del pannello, con una nuova generazione in grado di garantire una resa dei colori ancora migliore e, soprattutto, una maggiore luminosità.

Il display dovrebbe continuare ad avere una diagonale da 6,8 pollici e risoluzione QHD+. Il refresh rate, come valore massimo, potrebbe aumentare fino a 144 Hz. Tornerà anche il foro per la fotocamera anteriore. Al momento, non è chiaro se il nuovo display sarà utilizzato anche dalle altre versioni della gamma Galaxy S23.

A gestire il funzionamento del Samsung Galaxy S24 Ultra ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oppure il chip Exynos di nuova generazione. Nonostante gli ottimi riscontri ottenuti dai Galaxy S23, che utilizzano solo chip Qualcomm, Samsung, quindi, dovrebbe tornare al passato, proponendo due varianti dei suoi top di gamma.

In alcuni mercati, come l’Europa, dovrebbe essere rilasciata la versione con chip Exynos. Al momento, le indiscrezioni sul nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra sono ancora limitate. Lo smartphone dovrebbe confermare la batteria da 5.000 mAh, con supporto a ricarica rapida e ricarica wireless. Il sistema operativo, invece, sarà Android 14, personalizzato da una nuova versione della One UI.

Samsung Galaxy S24 Ultra: quando arriva

La nuova gamma Galaxy S24 è ancora lontana. Samsung, infatti, non ha intenzione di accelerare i tempi. I tre nuovi smartphone (Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra) saranno disponibili sul mercato soltanto nella prima parte del prossimo anno. Il debutto è programmato per il primo trimestre del 2024 con la presentazione che potrebbe avvenire nel mese di febbraio.