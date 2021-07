Samsung farà un tablet da sogno

Mancano circa due settimane all’evento Galaxy Unpacked durante il quale verranno presentati diversi nuovi prodotti, tra cui i due pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Evento che nelle scorse edizioni ha visto protagonisti altri dispositivi, tra cui la serie Galaxy Note che quest’anno invece non sarà aggiornata (ma la S Pen sarà supportata dai pieghevoli).

E l’anno scorso tra i protagonisti c’erano anche i tablet di punta di Samsung, Galaxy Tab S7 e Tab S7+, che, anch’essi, non avranno dei successori nel corso del Galaxy Unpacked dell’11 agosto. Samsung non si è ancora espressa sui motivi di questa piccola rivoluzione, ma è possibile che a scombussolare dei programmi più e meno consolidati abbia contribuito la crisi dei chip che affligge ormai da oltre un anno l’intera filiera dell’industria tech, da smartphone e tablet al settore automotive, passando per i PC. Così gli appassionati dovranno attendere prima di scoprire cosa avranno da offrire i Samsung Galaxy Tab S8, ossia i tablet Android al vertice della gamma del produttore di Seul.

Quando arrivano i tre Galaxy Tab S8

Sui Samsung Galaxy Tab S8 si è espresso nelle scorse ore il noto leaker Ice Universe, che ha condiviso via Twitter le sue ultime informazioni in materia. Anzitutto va detto che rispetto alla gamma attuale, composta da due prodotti, la prossima sarà composta da tre tablet: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra.

Sulla composizione a tre che andrà a ricalcare quella che da qualche anno contraddistingue gli smartphone top di gamma di Samsung Ice Universe non ha dubbi. Ed il legame tra i tablet e gli smartphone migliori di Seul dovrebbe rafforzarsi ulteriormente: le indiscrezioni raccolte dall’informatore infatti indicano che almeno il Galaxy Tab S8+ sarà presentato insieme ai Galaxy S22, quindi nella prima metà dell’anno prossimo.

Non c’è ragione per ritenere che Samsung possa ufficializzare il solo Tab S8+ lasciando fuori gli altri due, magari per un’altra occasione, per cui se la presentazione avverrà con i Galaxy S22 come sostenuto nei tweet con ogni probabilità in quel momento verrà fuori l’intera linea di tablet.

Le specifiche tecniche sono ottime

A detta di Ice Universe, Samsung Galaxy Tab S8+ avrà il chip SM8450, sigla che identifica il prossimo chip di punta del leader mondiale Qualcomm, cioè quello che raccoglierà l’eredità dell’attuale top di gamma Snapdragon 888. Il tablet arriverà con l’interfaccia utente One UI 4.0, quella cioè che dovrebbe essere costruita sulla base di Android 12, ed una batteria da 10.090 mAh.

Ma, dice Ice Universe, “non sarà il [tablet] migliore. Ci sarà l’Ultra", a differenza della gamma attuale che non prevede versione migliore della “Plus“. Samsung allineerà quindi la linea migliore di tablet alla corrispondente linea smartphone, e sembra che le differenze tra le tre versioni possano essere abbastanza marcate a partire dai display.

Per Samsung Galaxy Tab S8 ci si aspetta uno schermo da 11 pollici con tecnologia LTPS TFT, per Tab S8+ un display OLED da 12,4 pollici, mentre Tab S8 Ultra dovrebbe avere uno schermo enorme da 14,6 pollici. Tutti quanti avranno frequenza di aggiornamento di 120 Hz.