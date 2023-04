Samsung Galaxy Tab S9 FE: i rumor fanno sognare i fan

I tablet Galaxy Tab S di Samsung sono tra le poche alternative Android credibili agli iPad di Apple. Il Galaxy Tab S8 Ultra, in particolare, è forse l’unico in grado di competere con l’iPad Pro. Per questo le aspettative sulla nuova serie Galaxy Tab S9 sono particolarmente elevate. Erede dell’ottima gamma Galaxy Tab S8, la S9 sarà certamente declinata in almeno tre modelli: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. Ma, a sentire gli ultimi rumor e indiscrezioni, potrebbe arrivare anche un altro modello: il Samsung Galaxy Tab S9 FE, cioè la Fan Edition un po’ più economica dedicata ai fan del marchio coreano.

Galaxy Tab S9 FE in arrivo: gli indizi

L’ipotesi di un possibile arrivo di un modello Samsung Galaxy Tab S9 FE deriva dall’apparizione, nel database dei modelli testati su Geekbench, di cinque dispositivi. Sono tutti identificati solo tramite codice e non con il nome commerciale: SM-X916, SM-X816, SM-X716, SM-X616B e SM-X516B.

Gli ultimi due, cioè SM-X616B e SM-X516B, dalle poche specifiche pubblicate da Geekbench hanno un chip che sembra l’Exynos 1380 di Samsung, un buon processore di fascia media lanciato di recente e già usato sullo smartphone Galaxy A54 5G. Le due sigle potrebbero indicare o tagli di memoria diversi, oppure le versioni con e senza connessione telefonica.

Galaxy Tab S9 FE: quando arriverebbe

Dunque, stando a quanto emerso da Geekbench i modelli delgamma Samsung Galaxy Tab S9 sarebbero cinque. Probabilmente arriveranno sul mercato nel cuore dell’estate, periodo in cui spesso Samsung lancia i modelli che arriveranno poi sui mercati internazionali a inizio autunno.

Se, come sembra, tra questi modelli ci sarà anche un Samsung Galaxy Tab S9 FE allora i fan del marchio avranno di che gioire perché non solo vorrà dire che potranno acquistare un ottimo tablet ad un prezzo un po’ più basso, ma anche che Samsung ha ripreso a fare i modelli FE, dopo aver saltato il Galaxy S22 FE e il Galaxy Tab S8 FE.

Galaxy Tab S9 FE: quanto costerà

Fin qui le buone notizie, ma ce ne potrebbero essere anche di meno buone e, purtroppo, sarebbero quelle sul prezzo del Samsung Galaxy Tab S9 FE. Chiaramente siamo ancora lontanissimi da un prezzo ufficiale e siamo nel pieno dei rumor e delle speculazioni, però un ragionamento sul prezzo va fatto già ora.

Le Fan Edition sono apprezzate perché costano meno del prodotto da cui derivano e, per questo, si vendono molto bene. Galaxy Tab S7 FE 5G, ad esempio, è stato presentato a maggio 2021 al prezzo di 649 euro per la versione da 64 GB di storage con connessione 5G. Il Galaxy Tab S7 standard era stato lanciato ad agosto 2020 a 849 euro (in versione 5G). Tra il modello standard e quello FE, quindi, c’erano ben 200 euro di differenza di prezzo.

Oggi il Galaxy Tab S8 standard, in versione 8/128 GB e con connessione 5G, costa ben 1.049 euro, quindi se Samsung continuerà con la stessa politica vista per il Galaxy Tab S7 FE, allora possiamo aspettarci un Galaxy Tab S8 FE a 849 euro. Che non sono affatto pochi.