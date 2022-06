Samsung Galaxy Watch4 torna al minimo storico con un’offerta super

Tra le migliori offerte che troviamo in questi giorni su Amazon ci sono sicuramente gli smartwatch. Vi abbiamo parlato dei due modelli Huawei che troviamo in super promo con sconti che arrivano fino al 36%, mentre oggi vi portiamo a conoscere un’altra mega offerta che riguarda questa volta un wearable Samsung. Stiamo parlando del Galaxy Watch4, smartwatch che spesso abbiamo trovato in sconto in questi mesi e che da oggi è nuovamente in offerta. E per un orologio top di gamma con funzionalità uniche nel loro genere si tratta di un’ottima offerta con un risparmio che supera di molto i 100€.

Galaxy Watch4 da 40mm

In promozione troviamo tutti e due i modelli disponibili, sia quello più piccolino con schermo da 40mm sia quello più grande da 44mm. In tutti e due i casi lo sconto è sul 40% e il prezzo pareggia il minimo storico e uno dei migliori prezzi di tutto il web. L’offerta non ha una durata ben precisa e potrebbe terminare da un momento all’altro, anche perché le scorte sono limitate. Per questi motivi vi consigliamo di approfittarne subito, prima che l’offerta termini.

Samsung Galaxy Watch4: le caratteristiche tecniche

Tranne che per la dimensione dello schermo, le due versioni del Galaxy Watch4 sono praticamente identiche, sia per componenti sia per funzionalità. L’orologio di Samsung è unico nel suo genere per alcune features sviluppate dall’azienda sudcoreana. Una su tutte è sicuramente la possibilità di misurare la composizione del proprio corpo. Grazie ai sensori presenti sotto la scocca è possibile scoprire la percentuale di grasso presente nel corpo, i muscoli scheletrici e l’acqua corporea. Tutti questi dati possono essere analizzati per capire se è tutto ok.

Come si può intuire, l’orologio ha molte funzioni pensate per il monitoraggio della salute. Tramite il sensore Samsung BioActive è possibile effettuare un ECG e monitorare il battito del proprio cuore e la pressione sanguigna. Non manca il controllo del sonno con un report completo che ti dice anche se russi. Per gli amanti dello sport è importante sapere che gli allenamenti disponibili sono più di 90 e che è possibile condividere i propri risultati con gli amici e sfidarli a fare meglio.

Chiudiamo con un po’ di informazioni tecniche. Lo schermo AMOLED ha degli ottimi colori e il design è di forma circolare e ricorda i classici orologi analogici. È possibile anche cambiare la watch faces scegliendo una delle tante messe a disposizione da Samsung.

Galaxy Watch4 in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo i due modelli di orologio smart di Samsung al minimo storico con uno sconto molto interessante. La versione da 40mm del Galaxy Watch4 è in offerta a un prezzo di 159,99€, con uno sconto di ben il 41%, mentre il modello da 44mm lo troviamo su Amazon a un prezzo di 180,99€ con uno sconto del 39%. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è ben superiore ai 100€. Per entrambi i wearable c’è la possibilità di acquistarli a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis, ma che si attiva solo in fase di check-out. Essendo venduti e spediti direttamente da Amazon la consegna è molto rapida e bisogna aspettare solo pochi giorni (per il modello da 40mm l’attesa potrebbe essere leggermente più lunga).

Galaxy Watch4 da 40mm

Galaxy Watch4 da 44mm