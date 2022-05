Samsung Galaxy Watch5 avrà un modello Pro

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un modello Pro di Galaxy Watch5, la prossima generazione di smartwatch di Samsung attesa per la seconda parte del 2022. Anticipazioni pienamente in linea con il fatto che probabilmente non sarà presentata una versione Samsung Smart Watch5 Classic. A insistere verso questa direzione, arrivano ulteriori informazioni condivise dal portale olandese Galaxy Club, che hanno rivelato i nomi in codice dei prossimi smartwatch Samsung Galaxy Watch5.

Dunque la nuova serie di smartwatch Samsung Galaxy Watch5 sarebbe composta sempre da due modelli (in due misure ciascuna), che comporrebbero però una gamma diversa rispetto a quella di Galaxy Watch4. Al momento Galaxy Club ha trovato i riferimenti ai nomi in codice di tre esemplari diversi: “Heart-S“, “Heart-L" e “Heart-Pro“. Il primo sarebbe la versione da 44 millimetri del Samsung Galaxy Watch 5 standard, mentre il secondo corrisponderebbe al modello da 46 millimetri. Il nome in codice Heart-Pro sarebbe l’inedito Samsung Galaxy Watch5 Pro, ma senza riferimenti alle misure. Tuttavia è difficile pensare ad un Pro offerto in una sola misura (che non potrebbe che essere la 46 millimetri): una strategia del genere taglierebbe le gambe al modello Pro, perché moltissimi potenziali utenti (non solo donne, anche uomini) hanno un polso sottile sul quale una “padella" da 46 millimetri è eccessiva.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: come sarebbe

Secondo informazioni non ufficiali il Galaxy Watch5 standard più piccolo verrà fornito con una batteria da 276 mAh, mentre il modello più grande conterrà una batteria da 398 mAh. In entrambi i casi la batteria è leggermente più grande di quella del Galaxy Watch4. A questa offerta di Samsung Galaxy Smart Watch5 troveremmo agganciata una nuova variante “Pro" con una batteria da 572 mAh.

Resta però l’incognita del processore, che non sappiamo ancora quale sarà su nessuno dei tre modelli. Potrebbe essere ancora lo stesso Exynos W920 degli attuali Watch4, oppure una sua versione aggiornata che Samsung ancora non ha presentato.

Il display dovrebbe essere OLED circolare e ci saranno i sensori di rilevamento della frequenza cardiaca e composizione corporea che sono già disponibili sul Galaxy Watch4. Notizie non confermate, suggeriscono che dovrebbe essere presente anche il sensore per misurare la temperatura.

Possiamo però confermare che Galaxy Watch5 avrà l’interfaccia One UI Watch basata su Wear OS3, il sistema operativo di Google usato praticamente in esclusiva da Samsung.

Galaxy Watch 5: quanto costerebbe

Il Samsung Galaxy Watch4 è stato lanciato lo scorso anno con prezzo di listino di 299 euro per la variante standard da 44 millimetri, poi sceso a 179 euro. Galaxy Watch5 potrebbe avere un prezzo simile, se non addirittura uguale, mentre il Pro costerà chiaramente di più: tenendo anche conto della maggiore capacità della batteria possiamo supporre che il prezzo di lancio di Samsung Galaxy Watch5 Pro potrebbe anche superare i 400 Euro.