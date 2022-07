Samsung Galaxy Watch5 avrà una super batteria e 3 giorni di autonomia

Tra pochi giorni Samsung presenterà ufficialmente la sua gamma di smartwatch Samsung Galaxy Watch5. Secondo i rumor, l’azienda sta lavorando su tre modelli, che hanno il nome in codice Heart S, Heart L e Heart Pro. Gli attesi dispositivi sono al centro di numerose indiscrezioni e l’ultima rivela che avranno una super batteria che assicurerà ben 3 giorni di autonomia.

A rivelarlo è stato il celebre leaker Ice Universe. Il rumor è fioccato su Twitter e racconta che una delle probabili varianti in arrivo, il Galaxy Watch5 Pro, avrà in dotazione un’enorme batteria da 572 mAh, che è ben il 60% più grande delle celle dei modelli attuali. Stando a Ice Universe, il nuovo smartwatch del colosso sudcoreano (che sostituirà il Galaxy Watch 4 Classic) offrirà un’autonomia mai vista prima su dispositivi Wear OS (versione del sistema operativo Android di Google progettata per gli smartwatch). Se la voce venisse confermata, il Galaxy Watch5 Pro sarà addirittura più "autonomo" dell’Apple Watch.

Samsung Galaxy Watch5: come sarà

Da ciò che è emerso, il Samsung Galaxy Watch 5 avrà un design sportivo, tre colorazioni e due taglie: da 40 mm e 44 mm. La variante Galaxy Watch 5 Pro avrà, invece, un corpo in titanio e vetro zaffiro e dimensioni di 45 mm. Entrambi gli indossabili avranno in dotazione wearOS 3.5 con skin personalizzata e proprietaria One UI Watch 4.5.

Alcuni rumor hanno affermato che i dispositivi avranno a bordo lo stesso processore Exynos W920 degli attuali Watch4, oppure una sua variante aggiornata (magari una "Plus") che il colosso sudcoreano ancora non ha annunciato. Inoltre, i display della nuova gamma Galaxy Watch5 saranno presumibilmente degli OLED circolari e gli indossabili dovrebbero anche contare su dei sensori che sono già presenti su sul Galaxy Watch4.

Si tratta delle tecnologie per il rilevamento della frequenza cardiaca e la composizione corporea. Infine, gira la voce che i device dovrebbero presentare anche un sensore per misurare la temperatura.

Samsung Galaxy Watch5: prezzo e disponibilità

Secondo alcuni rumor, il modello di base senza SIM telefonica del Samsung Galaxy Watch 5 arriverà sul mercato al prezzo di 300 euro, mentre il fratello più grande (il Galaxy Watch 5 Pro) partirebbe da ben 490 euro, sempre senza SIM. Gli smartwatch saranno rivelati ufficialmente il 10 agosto.

Rispetto al presunto terzo modello non sono emersi dettagli, né un nome ufficiale.