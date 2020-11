Samsung One UI 3.0 con Android 11 è pronta: ecco le novità

Ormai ben tre mesi fa Samsung ha annunciato la sua nuova interfaccia grafica One UI 3.0 basata su Android 11 e, in tutto questo tempo, ha mostrato solo tre beta pubbliche. Ora, però, il produttore coreano è pronto a lanciare la versione definitiva: lo conferma il fatto che Samsung ha pubblicato le immagini della nuova One UI sul suo sito ufficiale. Nello stesso sito Samsung afferma che la distribuzione di One UI inizierà questo mese.

One UI 3.0, oltre ad essere basata sull’ultima versione del sistema operativo Android di Google, la 11, porta con sé molte altre novità sia nell’interfaccia grafica vera e propria sia nelle funzionalità offerte agli utenti. Ad esempio con la nuova One UI vengono introdotti miglioramenti in Samsung Knox (le funzionalità specifiche del produttore dedicate alla sicurezza dello smartphone), Smart Switch (l’utility per trasferire i dati da un cellulare a un altro) e nel Flex Mode (che è una funzione specifica dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip). Inoltre, grazie a One UI 3.0, i possessori dei device Samsung potranno godere di molte delle novità introdotte dal nuovo Android.

Samsung One UI 3.0: le novità principali

Con la One UI 3.0 arriva una nuova interfaccia grafica per le Impostazioni rapide e le notifiche diventano più comode da leggere e da sfogliare. Arriva anche un nuovo widgeto che incorpora il lettore multimediale (possiamo scegliere quale). La funzione Dynamic Lock Screen ora recupera sfondi da un massimo di 10 categorie. Nel complesso, quindi, grazie a One UI 3.0 gli smartphone Samsung diventano più comodi da usare e belli da vedere.

Ci saranno poi funzionalità specifiche per i foldable di Samsung, come il Galaxy Fold, lo Z Fold2 e lo Z Flip, finalizzate a gestire meglio il multitasking su più schermi, ottimizzando lo spazio a disposizione. Lo schermo esterno di Galaxy Z Fold2, ad esempio, potrà essere sfruttato per il “Dual Preview“: l’immagine ripresa dalla fotocamera principale diventa visibile anche al soggetto inquadrato, che può quindi mettersi in posa.

Quali smartphone Samsung riceveranno One UI 3.0

I primi smartphone Samsung che riceveranno la One UI 3.0 saranno quelli della serie Galaxy S20, seguiti dai Note 20. Poi toccherà a Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 e Galaxy Z Fold 2. Successivamente l’aggiornamento sarà gradualmente disponibile anche per gli smartphone e tablet di senpre inferiore.

Il rilascio della nuova interfaccia partirà entro questo mese ed è plausibile che tutti i Galaxy S20 e i Note 20 la riceveranno già prima di Natale. Entro la primavera il rollout di One UI 3.0 dovrebbe essere terminato.