Quali Samsung saranno aggiornati ad Android 14

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Android 14 è sempre più vicino e la lista di dispositivi Samsung che riceveranno One UI 6.0 potrebbe essere decisamente lunga, includendo smartphone e tablet

L’uscita di Android 14 è sempre più vicina ma, al momento, non c’è ancora una lista ufficiale di dispositivi che riceveranno l’aggiornamento al nuovo sistema operativo di Google. Tuttavia, è possibile fare delle ipotesi tenendo conto delle “promesse di aggiornamento” che i singoli produttori fanno per i propri device, inclusa Samsung.

Il produttore coreano, come è noto, è quello che dopo Google garantisce il numero maggiore di update del sistema operativo sui suoi smartphone. Partendo da questo è possibile ipotizzare che i device che riceveranno l’aggiornamento a Android 14 e alla probabile One UI 6.0 potrebbero essere moltissimi e la lista includerà, chiaramente, sia tablet che smartphone.

Android 14: quali Samsung riceveranno l’aggiornamento

Come accade di solito, non appena Google rilascia una versione stabile del sistema operativo, entro poche settimane i top di gamma di casa Samsung riceveranno la beta della nuova One UI, primi fra tutti gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23.

A questi si aggiungeranno tutti i nuovi device che saranno presentati durate il prossimo Samsung Unpacked Event, fissato al 27 luglio prossimo a Seoul.

I tablet che riceveranno Android 14, invece, potrebbero essere un numero inferiore, anche perché la maggior parte dei dispositivi attualmente in commercio ha già usufruito dei tre anni di aggiornamenti promessi. A fronte di questo, probabilmente, a ricevere l’update saranno i Galaxy Tab S8 e i Galaxy Tab S9, anch’essi svelati durante l’Unpacked Event 2023.

A fronte di quanto appena detto, i modelli Samsung che dovrebbero ricevere l’aggiornamento a Android 14 e alla One UI 6.0 saranno:

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy F14 5G

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8

Come saranno Android 14 e One UI 6.0

Nelle due Developer Preview di Android 14, sono state trovate molte novità a cui, probabilmente, se ne aggiungeranno molte altre prima della release finale. Prime fra tutte sono state migliorate le API che hanno il compito di regolare funzionamento delle app, ottimizzando l’utilizzo del sistema operativo per qualsiasi tipo di device, dai classici smartphone fino ai foldable.

Per la prossima versione di Android, Google ha lavorato molto anche sulle prestazioni del sistema, migliorando l’utilizzo delle risorse disponibili in modo da garantire una maggiore autonomia dei vari tablet e smartphone.

La Developer Preview di Android 14 ha mostrato anche molti cambiamenti in materia di personalizzazione, con l’utente che potrà intervenire a proprio piacimento sul look del sistema operativo e renderlo più affine ai suoi gusti e più comodo da usare, grazie anche a nuove impostazioni per l’accessibilità.