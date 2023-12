Samsung porta Android 14 su altri 4 smartphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Secondo le dichiarazioni ufficiali di Samsung nei prossimi giorni su diversi smartphone e tablet del colosso sudcoreano della tecnologia sarà disponibile l’interfaccia utente One UI 6.0 basata su Android 14.

Molte le novità previste da quest’ultima release del sistema operativo di Google che, come ben noto, consente agli utenti ampie modalità di personalizzazione del proprio device, nuove impostazioni per l’editing fotografico e, cosa da non sottovalutare, importanti miglioramenti nella sicurezza.

One UI 6.0, quali smartphone si aggiornano

Stando a quanto comunicato da Samsung a partire dal 12 dicembre 2023 i dispositivi che riceveranno One UI 6.0 con Android 14 sono:

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy A23 5G (in foto)

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro.

La prossima tranche di aggiornamenti, invece, arriverà a partire dal prossimo 18 dicembre e interesserà:

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A13

Chiaramente, smartphone e tablet compatibili riceveranno la notifica di aggiornamento non appena il pacchetto sarà disponibile ma, trattandosi di una diffusione a livello globale, potrebbero essere necessari alcuni giorni prima di poter aggiornare il proprio device, per tanto si raccomanda di avere un po’ di pazienza.

One UI 6.0, le principali novità in arrivo

Come già detto, sono tante le novità di One UI 6.0 e Android 14 e tra le principali abbiamo quelle che riguardano il layout del dispositivo che può essere personalizzato con un pannello di controllo rinnovato , nuovi widget, un font completamente ridisegnato, emoji e alcune innovative funzioni per creare i propri sticker.

Cambia anche l’app Fotocamera con un layout semplificato sviluppato per rendere l’utilizzo della modalità scatto ancora più intuitivo e veloce. Al fianco dei cambiamenti nella fotocamera arriva anche un nuovo editor foto con Samsung che ha ridisegnato l’interfaccia grafica e ha aggiunto un più efficiente menu per cercare rapidamente i vari strumenti.

Si rinnova anche Samsung Studio, l’editor per i video che permette all’utente ampie possibilità di modifica per i propri contenuti multimediali.

Un’altra delle particolarità di One UI 6.0 è una nuova dashboard per la sicurezza, che consente all’utente di avere un quadro completo sulla privacy e sulle varie autorizzazioni consentite per le app. Arriva anche una funzione Blocco automatico che permette di bloccare installazione di programmi sconosciuti, abilitare controlli di sicurezza e monitorare costantemente le singole applicazioni.

Sempre in tema di sicurezza, c’è Samsung Pass che consente all’utente di accedere in sicurezza ad applicazioni e siti web utilizzando le passkey memorizzate direttamente sul dispositivo stesso.

Si evolve anche Bixby, il celebre assistente virtuale del colosso sudcoreano della tecnologia che ottiene la funzione Bixby text call, che permette agli utenti di generare tramite intelligenza artificiale una copia della propria voce per rispondere alla chiamata o leggere un messaggio di testo.

Infine arriva anche una versione migliorata della funzione Scansione Documenti e testo per semplificare e velocizzare la scansione di un qualsiasi documento.