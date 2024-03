Samsung ha in programma un nuovo evento per luglio 2024 con il possibile debutto dei nuovi Galaxy Z e della grande novità Galaxy Ring

Completato il lancio globale dei nuovi Samsung Galaxy S24, la casa coreana guarda al futuro. In attesa dell’arrivo dei nuovi mid-range della serie Galaxy A, infatti, Samsung inizia a preparare il terreno per la nuova gamma di pieghevoli Galaxy Z. I piani di Samsung potrebbero essere stati svelati in queste ore: nel corso del prossimo mese di luglio, infatti, potrebbe esserci un nuovo evento Galaxy Unpacked.

Appuntamento a luglio con i nuovi Galaxy Z

La nuova famiglia Galaxy Z sarà composta da due modelli: il Galaxy Z Flip6 e il Galaxy Z Fold6 (disponibili, quasi sicuramente, con diverse combinazioni di RAM e storage). I due pieghevoli saranno i protagonisti del prossimo evento Galaxy Unpacked che, secondo quanto rivelato da Sammobile, dovrebbe svolgersi il prossimo 10 luglio 2024.

I due nuovi Galaxy Z dovrebbero debuttare sul mercato nelle settimane successive, probabilmente già entro la fine del mese di luglio, in concomitanza con le Olimpiadi di Parigi di cui Samsung è uno dei main sponsor. Per entrambi gli smartphone ci sarà, molto probabilmente, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Altre novità in arrivo

Il prossimo evento Galaxy Unpacked dovrebbe essere il palcoscenico scelto da Samsung per il debutto anche di altri dispositivi da affiancare ai nuovi Galaxy Z. La casa coreana, infatti, potrebbe aggiornare la sua gamma di smartwatch, con il lancio dei nuovi Galaxy Watch7 con Wear OS.

Ad arricchire la gamma Samsung, inoltre, potrebbero esserci nuove Galaxy Buds. Indiscrezioni diffuse da GalaxyClub, infatti, anticipano l’arrivo di due nuovi modelli nel corso dei prossimi mesi (Buds3 e Buds3 Pro probabilmente) che potrebbero integrare le nuove funzionalità AI appena rilasciate da Samsung per le sue Buds.

L’evento Galaxy Unpacked potrebbe includere una “one more thing” in stile Apple. In arrivo, infatti, c’è il nuovo Galaxy Ring, il primo dispositivo della famiglia di anelli smart che entrerà a far parte dell’ecosistema Galaxy, come confermato direttamente da Samsung, ancora alle prese con qualche problema da risolvere prima del lancio.

Per il lancio del Galaxy Ring, dispositivo strettamente collegato al monitoraggio della salute e dell’attività sportiva, Samsung potrebbe sfruttare l’eco mediatico delle Olimpiadi di Parigi. Secondo Sammobile, Samsung potrebbe regalare ai vincitori delle medaglie olimpiche i suoi smartphone oltre che il nuovo anello smart.

Le Olimpiadi prenderanno il via il prossimo 26 luglio. L’evento Galaxy Unpacked fissato il 10 luglio, quindi, sarebbe strategico per un lancio globale dei nuovi prodotti di Samsung, a partire dai Galaxy Z e fino ad arrivare ai nuovi Galaxy Watch e al Galaxy Ring.