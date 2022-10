Samsung, prezzo in picchiata per lo smart TV 50 pollici: offerta imperdibile

Il mercato degli smart TV è ormai così ampio e variegato che trovarne uno, per ogni esigenza e per ogni fascia di prezzo, sembra essere diventata una delle operazioni più semplici in assoluto. La realtà è ben altra e il rischio di acquistare un apparecchio che non risponde alle proprie necessità è sempre dietro l’angolo.

Scegliendo di acquistare lo smart TV Samsung Crystal UHD della serie BU8070, invece, sarà come andare a colpo sicuro. A un prezzo decisamente interessante, è in grado di offrire una qualità video e audio di assoluto livello. E grazie alla piattaforma smart del produttore sudcoreano (e alla compatibilità con Alexa), sarà anche possibile gestire dispositivi della casa domotica in maniera semplice e intuitiva.

Samsung smart TV da 50 pollici risoluzione 4K con processore Crystal 4K e audio adattivo, compatibile con Alexa

Samsung smart TV Crystal UHD UE50BU8070UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il punto di forza dello smart TV Samsung in offerta su Amazon è, senza ombra di dubbio, il processore Crystal 4K, che non solo effettua l’upscaling automatico di tutti i contenuti al 4K ma garantisce colori più fedeli alla realtà. A questo contribuiscono anche tecnologie come Dynamic Crystal Color, che permettono di riprodurre oltre un miliardo di sfumature di colori per un’esperienza visiva senza compromessi né paragoni.

Anche sul fronte dell’esperienza di ascolto, lo smart TV Samsung della Serie BU8070 ha ben poco da invidiare ad apparecchi anche più costosi. Grazie alla tecnologia Object Tracking Sound Lite il TV è in grado di riprodurre un audio spaziale e tridimensionale: in questo modo sembrerà come essere sempre al centro dell’azione, indipendentemente dal programma che si sta guardando. L’Adaptive Sound, invece, sfrutta l’intelligenza artificiale del processore per analizzare il flusso audio in tempo reale e adattare le impostazioni al programma che si sta guardando.

La piattaforma Samsung TV Plus permetterà di accedere invece a un’ampissima varietà di canali e programmi. E se non dovessero bastare, sarà sufficiente scaricare l’app del servizio streaming preferito e scegliere la serie TV o i film che più ci piacciono. La piattaforma SmartThings, invece, riconosce automaticamente i dispositivi della casa domotica collegati alla rete Wi-Fi e li sincronizza con il TV: sarà così possibile controllare termostati, lampadine e tutti gli altri dispositivi smart dallo schermo del TV. O con semplici comandi vocali: il TV Samsung in offerta è infatti compatibile con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali.

Smart TV Samsung da 50 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo sconto di oggi spinge ancora più giù il prezzo dello smart TV Samsung da 50 pollici, facendogli toccare il minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Un "record" che permette di risparmiare diverse centinaia di euro sul prezzo consigliato dal produttore sudcoreano. Il Samsung smart TV Crystal UHD UE50BU8070UXZT è scontato del 34% e costa 464,55 euro: oltre 230 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

