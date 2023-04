Samsung, questo smart TV da 55” costa meno della metà: prezzo mai visto prima

Uno spettacolo visivo per gli occhi. I televisori di ultima generazione hanno raggiunto una qualità visiva mai raggiunta in precedenza, e non bisogna spendere delle cifre enormi per avere un dispositivo veramente top. Se alla democratizzazione dei prezzi aggiungi anche le super promo di Amazon, ecco che abbiamo un’occasione veramente unica. Come nel caso dello smart TV Samsung QE55Q80 con tecnologia QLED che oggi troviamo con uno sconto incredibile del 51% e si risparmiano più di 700€ sul prezzo di listino. Si tratta logicamente del minimo storico e anche del miglior prezzo di tutto il web.

Lo smart TV in offerta è un vero top di gamma con caratteristiche uniche. Non solo schermo con risoluzione 4K e tecnologia QLED, ma anche processore ultra-prestazionale Quantum 4K che oltre a migliorare la qualità delle immagini interviene anche sull’audio adattandosi automaticamente alla tipologia di contenuto. Il tutto corredato dall’ottimo sistema di entertainment che supporta tutte le principali piattaforme di streaming e suggerisce anche quali programmi vedere in base ai propri gusti.

Samsung smart TV QLED 55 pollici

Samsung QLED QE55Q80: le caratteristiche tecniche

Uno vero smart TV premium che oggi costa quanto un medio di gamma. La promo è talmente eccezionale che farsela scappare sarebbe un enorme errore. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del televisore Samsung QLED QE55Q80.

Partiamo dall’elemento fondamentale: lo schermo. Il televisore è dotato di un pannello con tecnologia QLED da 55" con risoluzione 4K che assicura immagini in altissima definizione. C’è anche il supporto al Quantum HDR che assicura una mappatura cromatica dinamica che crea neri più profondi e immagini con colori più accesi. Per la protezione degli occhi non manca la modalità EyeComfort che regola automaticamente la luminosità per non creare troppo fastidio.

L’altro punto forte dello smart TV è il processore Quantum 4K che, oltre a migliorare la qualità delle immagini, interviene anche sul suono adattandolo alla tipologia di contenuto. Questo rende tutto più piacevole ed esalta soprattutto i contenuti pieni di azione.

Lo smart TV è dotato anche dell’innovativo Smart Hub, una piattaforma dove trovare tutte le app installate (supporta tutte le app dedicato allo streaming video, da Amazon Prime Video a Netflix) e ottenere suggerimenti su cosa vedere in base alle proprie abitudini.

Samsung smart TV 55" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto eccezionale per lo smart TV Samsung QLED QE55Q80: oggi lo troviamo in offerta con uno sconto top del 51% e si risparmiano più di 700€ sul prezzo di listino. Per il televisore premium si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Inoltre, è anche una delle migliori promo che trovate in questo momento per uno smart TV su Internet. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis, con il servizio che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno.

Samsung smart TV QLED 55 pollici

