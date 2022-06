Samsung QLED da 43 pollici in offerta su Amazon: prezzo crollato

La qualità degli smart TV Samsung non si discute. Anche se parliamo di apparecchi “low cost". Le tecnologie adottate dai tecnici e dagli ingegneri del colosso sudcoreano, infatti, garantiscono un’elevatissima qualità audio e video, per un’esperienza visiva senza compromessi e senza pari. A questo si aggiungono funzionalità smart che trasformano il TV in un hub multimediale al centro della casa domotica.

È il caso, ad esempio, dello smart TV Samsung QLED QE43Q60AAUXZT. Si tratta di un apparecchio che, nonostante il prezzo basso grazie all’offerta top di oggi su Amazon, è in grado di garantire immagini dettagliate e colori vividi indipendentemente dal programma che si sta guardando. Un TV versatile e completo, dunque, che grazie al design Air Slim, si integra alla perfezione in qualunque ambiente domestico.

Samsung QE43Q60AAUXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzioni smart

I punti di forza dello smart TV Samsung da 43 pollici in offerta su Amazon sono il pannello QLED e il processore Quantum 4K Lite. La combinazione di questi due componenti, infatti, fa sì che ka qualità video dell’apparecchio sia elevatissima. Il pannello QLED con tecnologia Quantum Dot garantisce un volume di colore del 100%: le immagini saranno più vivide e reali che mai. Il processore, invece, ottimizza la qualità audio e video in base a ciò che si sta guardando, offrendo così sempre la miglior esperienza visiva possibile. Merito anche della funzione Adaptive Picture, che analizza ogni singolo fotogramma del programma che si guarda e corregge eventuali imperfezioni nel bilanciamento del contrasto e della luminosità.

La funzione Motion Xcelerator Turbo, invece, sarà la preferita dei gamer. Attivandola, infatti, il TV sarà in grado di compensare la frequenza dei frame in base al contenuto, offrendo immagini più fluide e una migliore esperienza videoludica. Grazie alla modalità Super Ultrawide GameView (che permette di adottare il rapporto d’aspetto di 21:9 e, addirittura, 32:9) si avrà una visione completa di quello che circonda il protagonista del nostro gioco, cogliendo dettagli altrimenti impossibili da vedere.

La piattaforma operativa, infine, consente di accedere a centinaia e centinaia di applicativi di ogni genere, grazie ai quali guardare film e serie TV preferite, ma non solo. Grazie al PC on TV e alla Tap View effettuare il mirroring da computer o smartphone è estremamente semplice, mentre la compatibilità con Alexa e altri assistenti vocali permette di controllare le funzionalità dell’apparecchio con semplici comandi vocali.

Samsung QE43Q60AAUXZT, smart TV QLED da 43 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo smart TV 4K del produttore sudcoreano è tra le offerte top di oggi su Amazon grazie a uno sconto che fa letteralmente crollare il prezzo di listino. Il Samsung QE43Q60AAUXZT costa 428,00 euro, con un risparmio sul listino di ben 371 euro. Non bisogna essere poi così bravi con la matematica per capire che il prezzo è (quasi) dimezzato: lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico è infatti del 46%.

Samsung QE43Q60AAUXZT, smart TV 4K UHD con pannello QLED da 43 pollici, compatibile con Alexa