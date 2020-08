Samsung, quali smartphone si aggiornano alla OneUI 2.5: la lista

Il rilascio dell’interfaccia utente OneUI 2.5 per gli smartphone Samsung è iniziato in questi giorni, partendo dagli smartphone top di gamma. La buona notizia per gli utenti Samsung è che l’azienda sud-coreana ha assicurato che l’aggiornamento verrà rilasciato anche per molti altri smartphone, anche per quelli con qualche anno sulle spalle. Per il momento i dispositivi supportati sono circa una ventina, ma nei prossimi mesi aumenteranno considerevolmente.

La OneUI 2.5 porta molte novità sugli smartphone Samsung, soprattutto a quelli della serie Note e Galaxy. Piccoli miglioramenti che servono soprattutto a facilitare l’utilizzo quotidiano dello smartphone. Come tutti gli aggiornamenti “intermedi”, la OneUI 2.5 non è vera e propria rivoluzione, ma solo un upgrade basato sulle richieste e feedback degli utenti. Per vedere un aggiornamento importante bisognerà aspettare la OneUI 3.0, che con tutta probabilità verrà rilasciata solo il prossimo anno in concomitanza con l’arrivo del Galaxy S21/Galaxy S30. Per scaricare l’aggiornamento è necessario accedere alle Impostazioni, accedere a Sistema e controllare se è presente l’aggiornamento.

Le novità della One UI 2.5: come cambiano gli smartphone Samsung

La nuova interfaccia porta novità soprattutto agli smartphone della famiglia Galaxy e Note. Per il Galaxy S20, ad esempio, è possibile scegliere la direzione dell’audio quando si registra un video in modalità Pro. Inoltre, quando sono connesse le Galaxy Buds, gli utenti possono scegliere come fonte audio proprio le cuffie wireless.

Novità anche per la serie Note. Arriva la funzione “Audio Bookmark” che permette di sincronizzare le note con i messaggi vocali, in modo da creare una lista delle cose da fare sempre aggiornata. Inoltre, per i Galaxy Note 20 viene aggiunto il supporto a Wireless Dex che trasforma lo smartphone in un secondo display. Inoltre, con la OneUI 2.5, gli utenti hanno la possibilità di condividere la password del Wi-Fi velocemente con utenti che hanno dispositivi Galaxy.

Quali smartphone Samsung ricevono la OneUI 2.5

Samsung ha annunciato quali smartphone della famiglia Galaxy e Note riceveranno la OneUI 2.5. Questo non vuol dire che l’aggiornamento dell’interfaccia non arriverà per gli altri dispositivi, ma solo che bisognerà aspettare un po’. Ecco la lista completa: