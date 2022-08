Samsung: lo Smart Monitor M5 da 32 pollici ora costa pochissimo

Poter avere a disposizione uno strumento tecnologico che svolge più funzioni, adatto sia al lavoro che all’intrattenimento nell’uso domestico, è di certo il desiderio di molti. Il detto "due piccioni con una fava", infatti, vale anche per il mondo tech dove alcuni dispositivi possono soddisfare più esigenze contemporaneamente. Ad esempio un monitor, che a volte può diventare una Smart TV come nel caso del Samsung Smart Monitor M5, un all in one.

Si tratta di un display ibrido che, oltre ad essere utile per lo studio e il lavoro, può trasformarsi anche in Smart TV. Per farlo, si avvale del sistema operativo Tizen OS e della compatibilità con le app dei servizi streaming più apprezzati dagli utenti. Fra le specifiche da non sottovalutare di questo device c’è la presenza di sistemi capaci di ridurre l’affaticamento degli occhi e la dotazione di un telecomando con microfono, che permette di interagire con gli assistenti vocali più noti. Grazie ad un’interessante offerta su Amazon, ora lo Smart Monitor M5 costa pochissimo: in sintesi, è ora il momento giusto per acquistarlo.

Samsung Smart Monitor M5: le caratteristiche

Il Samsung Smart Monitor M5 in offerta è quello da 32 pollici, un Full HD compatibile con l’HDR10 e con in dotazione dei sistemi che sono in grado di ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il Samsung Smart Monitor M5 è dotato del sistema operativo Tizen OS, che consente di installare oltre alle app di streaming, anche la piattaforma Samsung TV Plus con moltissimi canali gratuiti da vedere in streaming.

Il monitor dispone di due speaker, un telecomando (come una smart TV) con microfono e supporta il Bluetooth e il WiFi. Inoltre, è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixbi.

Una delle carte vincenti di questo prodotto è la Smart Hub, in cui sono inserite le piattaforme Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+: in buona sostanza, questo sistema permette all’utente di fruire di contenuti video senza dover cambiare display.

Lo Smart Monitor di Samsung, tuttavia, ha lo stesso sistema operativo delle TV ma non ha il sintonizzatore TV. Ciò vuol dire che lo potremo usare per vedere Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o qualunque altro servizio in streaming ma non per vedere i canali del Digitale Terrestre.

Molto comoda è anche la funzione DeX Wireless, che consente di trasmettere sul monitor di Samsung le app per la produttività in su sullo smartphone .

Samsung Smart Monitor M5 in offerta: prezzo e sconto

Con queste caratteristiche, il Samsung Smart Monitor M5 si classifica come uno dei più interessanti prodotti per chi desidera un dispositivo dalle buone prestazioni e da un rapporto qualità-prezzo di alto livello. Rispetto al prezzo di listino di 379 euro, oggi Amazon offre lo Smart Monitor M5 a soli 229 euro (-39%, -150 euro), quindi ad una cifra molto conveniente. Con l’acquisto del Samsung Smart Monitor M5 si ottiene anche una licenza di Office 365, ulteriore ottimo motivo per approfittare dell’offerta.

Samsung Smart Monitor M5 – Monitor 32 pollici FHD con sistema operativo Smart TV TizenOS