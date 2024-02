Fonte foto: Samsung

Samsung e Google sono, da tempo, partner e lavorano insieme a diversi progetti, come lo sviluppo di una nuova tecnologia per l’audio spaziale 3D. Da notare, inoltre, Google ha pagato Samsung per garantire alle sue app un posto di primo piano sugli smartphone Galaxy. Proprio per questo motivo, dunque, in molti si stanno chiedendo il perché di un comportamento di Samsung che appare inspiegabile.

Di pochi giorni fa la notizia che, a partire da marzo, sulle Smart TV Samsung non si potranno più usare i comandi vocali di Google Assistant. Ora, invece, arriva una seconda notizia molto simile: tra qualche settimana l’app di Meet non sarà più utilizzabile dai TV e dai monitor di Samsung.

Google Meet lascia i TV Samsung

L’app di Google Meet non sarà più disponibile sui TV e gli Smart Monitor di Samsung. L’addio è previsto a partire dal prossimo 9 marzo 2024 e riguarderà tutta la gamma Smart TV Samsung a partire dal 2021 oltre che gli Smart Monitor (a partire dalla serie 7000). Anche i monitor da gaming Odyssey, dotati di una componente smart e sistema operativo Tizen, diranno addio all’app.

Da notare, inoltre, che i TV della gamma 2024 della casa coreana già non hanno l’app di Google Meet. Le notifiche relative alla dismissione dell’app Meet per i dispositivi Samsung citati sono, in alcuni casi, già arrivate agli utenti. Samsung potrebbe fornire delle app alternative ai suoi utenti. La scelta di Google andrà a impattare su milioni di TV attivi in tutto il mondo.

L’app di Meet permette l’utilizzo, anche dal TV, del popolare servizio di video chiamate e videoconferenze di Google che, negli ultimi anni, anche per via della sua semplicità di utilizzo, è diventato un punto di riferimento per tantissimi utenti.

Il motivo dell’addio

Al momento, non c’è una dichiarazione ufficiale né di Google né di Samsung sulle reali motivazioni che hanno portato al ritiro dell’app Meet per TV e monitor Samsung. Non ci sono cambiamenti in arrivo, o almeno non sono stati ancora annunciati, per altre app Google importanti come YouTube, che continuerà a essere disponibile su tutti i TV Samsung.

Google potrebbe aver deciso di concentrarsi sullo sviluppo di app per Android TV, riducendo la disponibilità delle sue app su altri sistemi operativi per il settore Smart TV.

Se così fosse, si tratterebbe di una scelta importante per Google: Samsung, nonostante un calo delle spedizioni, si è confermata leader di vendite del mercato Smart TV nel 2023, con ampio margine rispetto agli altri OEM.

In seconda posizione, inoltre, c’è Hisense, altro brand che non utilizza Android TV e che potrebbe subire lo stesso trattamento. I partner di Google con Android TV, TCL e Xiaomi, occupano rispettivamente la terza e la quinta posizione, mentre LG, che utilizza il sistema proprietario webOS, è in quarta.