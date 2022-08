Samsung, l'offerta sullo smart TV da 50 pollici è imperdibile: prezzo crollato

Gli smart TV di fascia media sono tra i più cercati e desiderati dagli utenti. A un prezzo tutto sommato accettabile, garantiscono solitamente una buona esperienza visiva, con immagini dettagliate e sfumature di colore realistiche. Bisogna però fare attenzione: non tutti i dispositivi garantiscono la stessa qualità video e una piattaforma operativa completa e versatile.

Il Samsung UE50AU7190UXZT, con il suo pannello LED da 50 pollici e il design slim, si adatta alla perfezione a qualunque ambiente domestico. Può così essere così utilizzato indifferentemente nel salone di casa o nella camera da letto, offrendo sempre una qualità video senza paragoni. E grazie allo sconto garantito oggi da Amazon, lo smart TV da 50 pollici del produttore sudcoreano rientra a tutti gli effetti tra le offerte top disponibili sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Samsung UE50AU7190UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, nella fascia degli smart TV medio gamma, il Samsung UE50AU7190UXZT è quello dotato della scheda tecnica migliore. Merito del processore Crystal Processor 4K a intelligenza artificiale che, non solo effettua l’upscaling di tutti i video per offrire sempre la massima risoluzione (e qualità), ma regala immagine realistiche come non mai con la mappatura del colore in tempo reale. Al realismo senza compromessi contribuisce anche la tecnologia PurColorv, che permette di esprimere una vasta gamma di colori, con milioni di sfumature differenti.

Il Motion Xcelerator garantisce invece immagini fluide e senza "interruzioni" indipendentemente dal programma che si sta guardando (anche se offre il meglio di sé con eventi sportivi o videogame). Questa tecnologia si occupa infatti di calcolare in tempo reale il numero ideale di fotogrammi in base alle immagini in onda sul pannello e le compensa automaticamente.

Non mancano, ovviamente, le funzionalità smart che migliorano l’esperienza d’uso dell’apparecchio. La piattaforma operativa proprietaria Tizen mette a disposizione migliaia di app di ogni genere da installare nel proprio dispositivo. Non solo quelle delle migliori piattaforme di streaming video e audio, ma anche videogame, utility e applicativi di produttività. Lo smart TV Samsung in offerta su Amazon può essere inoltre utilizzato per lo smart working grazie a funzioni come PC sul TV e Tap View, che consentono di effettuare il mirroring di computer e smartphone con estrema facilità.

Samsung, smart TV4K da 50 pollici a rate a interessi 0 su Amazon: sconto e prezzo

Capire perché lo smart TV del produttore sudcoreano sia tra le offerte top di oggi su Amazon non è affatto complicato. Il Samsung UE50AU7190UXZT è disponibile con uno sconto del 42% e costa 349,38 euro: il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Una promozione imperdibile, insomma.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime possono poi optare per il pagamento rateale offerto dallo stesso gigante del commercio elettronico. In questo modo sarà possibile comprare lo smart TV Samsung a rate senza interessi e senza costi di istruttoria. In questo modo, il televisore 4K da 50 pollici costa 69,98 euro al mese per cinque mesi.

