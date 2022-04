Samsung, lo smart TV da 55 pollici costa la metà: offerta irripetibile

Che Samsung sia una garanzia in fatto di smart TV e apparecchi televisivi in genere è da anni un dato di fatto. Il produttore coreano è il numero 1 in assoluto in fatto di vendite e propone un’ampissima linea di prodotti capaci di soddisfare anche le esigenze più particolari. Alcuni apparecchi, invece, si contraddistinguono per versatilità e qualità.

Il Samsung UE55U9079UXZT, ad esempio, è tra i migliori smart TV di fascia media disponibili sul mercato. Dotato di un pannello LED estremamente luminoso e funzionalità smart avanzate, è perfetto per qualunque tipologia di utilizzo, dalla visione di film e serie TV sino al gaming più spinto.

Uno smart TV estremamente valido e versatile che non è stato mai così conveniente come oggi. Amazon lo propone infatti con uno sconto incredibile, che difficilmente verrà riproposto a breve. Se cercate un televisore per il salotto di casa, dunque, è meglio non attendere oltre e approfittare di una delle migliori offerte che troverete oggi sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Samsung UE55AU9079UXZT, smart TV da 55 pollici: caratteristiche e funzionalità

Il vero punto di forza dello smart TV Samsung da 55 pollici in offerta su Amazon è rappresentato dal processore Crystal Processor 4K, che consente di fare l’upscaling di tutti i contenuti alla risoluzione UltraHD (3820×2160 pixel) e ottenere sfumature di colore più realistiche grazie a una sofisticata tecnologia di mappatura del colore. In questo modo, la tecnologia Dynamic Crystal Color riesce a gestire oltre un miliardo di sfumature di colore, per immagini e scene realistiche come mai.

Lo smart TV Samsung in offerta oggi su Amazon strizza l’occhio ai gamer. Grazie al Motion Xcelerator Turbo, infatti, il televisore adatta le proprie prestazioni al titolo che stai giocando, garantendoti un’esperienza videoludica ai massimi livelli. Se, ad esempio, si sta giocando a uno sparatutto, il Samsung UE55A9079UXZT garantirà un frame rate e un refresh rate elevatissimo, adattando in maniera autonoma le impostazioni. Inoltre, grazie alla possibilità di impostare il rapporto d’aspetto a 21:9 e 32:9 sarà possibile avere una visuale di gioco molto ampia e avere sempre tutto sotto controllo.

Sul fronte delle caratteristiche smart, poi, il Samsung UE55AU9079UXZT ha ben poco da invidiare anche a dispositivi di fascia più alta. La piattaforma Samsung TV Plus dà accesso a contenuti esclusivi, mentre la modalità SmartThings consente di rilevare automaticamente i dispositivi della smart home collegati alla stessa rete Wifi e controllarli direttamente dal telecomando. Non manca poi l’opportunità di installare decine e decine di app scegliendo da una libreria ampissima, mentre la compatibilità con i maggiori assistenti vocali permette di interagire con il TV (e i dispositivi della smart home compatibili) con semplici comandi vocali.

Altro aspetto da non sottovalutare è il design dell’apparecchio. I progettisti sudcoreani hanno infatti dedicato particolare cura all’aspetto estetico, realizzando un TV elegante e ultrasottile, che può essere inserito senza problemi in qualunque ambiente domestico, indipendentemente dallo stile del mobilio già esistente. Grazie al sistema raccoglicavi e al supporto da parete Slim Fit sarà possibile appendere il televisore al muro creando il minimo ingombro e facendolo aderire alla parete in maniera quasi perfetta.

Samsung UE55AU9079UXZT, lo smart TV da 55 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come accennato, il Samsung UE55AU9079UXZT non è mai stato così conveniente come oggi. Merito dello sconto del 45% sul listino che fa letteralmente crollare il prezzo al di sotto della soglia dei 500 euro (491 euro per la precisione). Il risparmio è piuttosto considerevole: grazie alla promozione odierna si potranno infatti risparmiare oltre 400 euro.

Samsung UE55AU9079UXZT, smart TV da 55 pollici con Crystal UHD 4K e Alexa integrato