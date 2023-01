Samsung, questo è lo smart TV che devi comprare subito: prezzo in picchiata

Questo nuovo anno non poteva non aprirsi con delle ottime promo sugli smart TV Samsung, da sempre tra i più ricercati e amati dagli utenti su Amazon. E in promo troviamo uno dei migliori modelli lanciati nel 2022: lo smart TV QE50Q60 con schermo con tecnologia QLED. In offerta troviamo la versione da 50", dimensione perfetta per metterlo nel salotto di casa e vedere al meglio qualsiasi contenuto: film, serie TV, sport e anche giocare con le varie console. Ottimo il sistema di entertainment che supporta qualsiasi piattaforma di video streaming. E ci sono anche diversi assistenti vocali integrati.

Come detto, oggi lo smart TV QLED Samsung da 50" è disponibile in super promo e al minimo storico. Lo troviamo con uno sconto eccezionale del 41% che fa risparmiare ben 400€ sul prezzo di listino, quasi come se lo si pagasse la metà. Questo fa capire la bontà della promo e per quale motivo bisogna approfittarne subito. Il televisore è molto richiesto e l’offerta potrebbe terminare molto presto: affrettatevi!

Smart TV Samsung QE50Q60: le caratteristiche tecniche

Per ricevere il bollino "Amazon’s Choice" bisogna rispettare alcuni requisiti imposti dal sito di e-commerce. Requisiti che troviamo su questo super smart TV Samsung. La versione che troviamo oggi in offerta, quella con schermo da 50", è perfetta per qualsiasi abitazione. Inoltre, grazie a cornici praticamente inesistenti non occupa nemmeno tantissimo spazio.

La qualità delle immagini è davvero elevatissima grazie alla tecnologia Quantum Dot che assicura colori intensi e brillanti con un miliardo di sfumature. Il merito è anche dello schermo con risoluzione 4K UHD. A bordo troviamo anche il processore 4K Lite prodotto direttamente da Samsung che assicura prestazioni elevatissime e capace di abbassare o alzare il volume automaticamente in base alla tipologia di contenuto.

Come in ogni smart TV che si rispetti, la parte dedicata all’intrattenimento deve avere un posto importantissimo. In questo smart TV troviamo sia il sistema operativo Tizen, una garanzia quando si tratta di televisori, sia il Samsung Smart Hub, la piattaforma dove trovare tutte le app, i programmi e i giochi di cui si ha bisogno. C’è il massimo supporto a qualsiasi piattaforma di video streaming, da Amazon Prime Video, passando per Netflix, Disney+, fino ad arrivare a DAZN e RaiPlay.

Sul televisore smart sono integrati gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente e possiamo utilizzarli per cambiare programma, lanciare la nostra serie TV preferita oppure gestire i vari dispositivi smart presenti in casa tramite SmartThings TV. Insomma, un televisore veramente completo.

Smart TV Samsung QE50Q60 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta su Amazon questo smart TV da 50" Samsung con schermo QLED a un prezzo di 555,99€, con uno sconto ottimo del 41% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero considerevole e sfiora i 400€. Per il televisore si tratta del miglior prezzo di tutto il web e di una delle migliori offerte che possiate trovare su uno smart TV. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa in pochissimi giorni. Per fare il reso si hanno a disposizione ben 30 giorni di tempo. Non fatevi scappare questa opportunità.

In offerta con degli sconti che superano sempre il 40% troviamo anche i modelli da 43" e da 55".

