Samsung, lo smart TV OLED è al minimo: non è mai stato così conveniente

Fonte foto: Amazon

Perfezione visiva assoluta, o quasi. È risaputo che gli smart TV con pannello OLED offrono, a oggi, la miglior esperienza visiva possibile. Non c’è da stupirsi, dunque, che siano i preferiti e più ricercati dagli appassionati di film e serie TV.

Ne è un esempio lo smart TV Samsung OLED 4K serie S95B: caratterizzato da un design ricercato ed elegante, offre una qualità video che non teme paragoni di alcun genere. La combinazione tra il pannello OLED e il processore a intelligenza artificiale, avrai la certezza di poter godere della miglior esperienza visiva possibile. E grazie all’offerta imperdibile di oggi su Amazon, non è mai stato così conveniente: acquistandolo risparmierai centinaia e centinaia di euro.

Samsung smart TV OLED 4K 55 pollici S95B

Samsung smart TV serie S95B scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’accoppiata pannello OLED+processore Neural Quantum 4K consente allo smart TV del produttore sudcoreano di garantire una qualità video di assoluto livello. Con i suoi neri perfetti, il pannello OLED offre immagini dettagliate e realistiche come non mai; il processore Neural Quatum 4K analizza il flusso di fotogrammi in tempo reale per ottimizzare le impostazioni in base ai contenuti che si stanno guardando. Con la mappatura cromatica dinamica dettagli, colori e contrasto non saranno mai stati così realistici.

Situazione analoga anche per l’audio. Sfruttando la potenza del processore e tecnologie come l’Object Tracking Sound e il Dolby Atmos, sarà come essere sempre al centro dell’azione. Queste due tecnologie sono infatti in grado di simulare un audio a 360°, seguendo il movimento degli oggetti sullo schermo del TV.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon ha ben poco da invidiare a tutti gli altri apparecchi in commercio. La piattaforma smart di Samsung ti permette di accedere a migliaia e migliaia di contenuti di ogni genere, dai film ai programmi sportivi, passando per serie TV e programmi generalisti. Potrai poi controllare tutti i dispositivi smart compatibili con la piattaforma SmartThings TV: con il telecomando – o con comandi vocali – potrai accendere o spegnere lampadine smart, impostare il condizionatore o il riscaldamento e molto altro ancora.

Smart TV OLED a rate senza interessi su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un apparecchio decisamente valido, insomma, perfetto per gli amanti di film e serie TV alla ricerca della miglior esperienza video possibile. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, è più conveniente che mai. Lo smart TV OLED Samsung della serie S95B è infatti disponibile con uno sconto del 52% sul prezzo consigliato: lo paghi 1.099,00 euro anziché 2.499,00 euro (con un risparmio esatto di 1.400 euro).

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo caso, lo smart TV del produttore sudcoreano costerà 91,59 euro al mese per dodici mesi.

