Samsung, lo smart TV da 55” a prezzo stracciato: sconto esagerato

In questo inizio di luglio tornano in offerta alcuni degli smart TV Samsung più venduti degli ultimi mesi. Stiamo parlando dei televisori della serie AU7100 usciti sul mercato lo scorso anno, ma che sono super affidabili e soprattutto costano veramente poco. Oggi uno di questi modelli è tornato in super offerta su Amazon e lasciarselo scappare sarebbe un grave errore. Si tratta del modello da 55", disponibile sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 47% e si risparmiano 350€ sul prezzo di listino. Ma non finisce qui: infatti, c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Questo smart TV Samsung è perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di un televisore grande, ma senza spendere un patrimonio. La qualità al giusto prezzo. Lo schermo è logicamente con una risoluzione 4K UHD, ma le caratteristiche top non finiscono qui. Ha tecnologie ad hoc pensate appositamente per migliorare la qualità delle immagini, oltre a un processore che rende tutto più fluido. Ottimo anche il sistema operativo che supporta le principali piattaforme di video streaming. Insomma, se stavate cercando il momento giusto per comprare il nuovo smart TV, allora è arrivato oggi.

Smart TV Samsung 55": la scheda tecnica

Sono pochi e semplici i requisiti che deve avere uno smart TV nel 2022: un ottimo schermo, immagini fluide e con colori realistici, un buon processore e un sistema operativo che supporti tutte le principali app di video streaming. Esattamente quello che ritroviamo in questo Samsung UE55AU7190.

Come detto, lo smart TV dell’azienda sudcoreana ha uno schermo da 55" con risoluzione 4K UHD e offre colori davvero realistici. Il merito è anche della tecnologia proprietaria PurColor che permette al televisore di esprimere un’ampia gamma di colori. Troviamo anche la tecnologia Motion Xcelerator che grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale compensa i frame mancanti per avere immagini e movimenti sempre fluidi (molto utile con i videogame e con i programmi sportivi). Non manca il supporto all’HDR che migliora la luminosità dello schermo e i contrasti.

La piattaforma multimediale è gestita dal sistema operativo Tizen, una garanzia per quanto riguarda gli smart TV. Troviamo tutte le app di video streaming più utilizzate, a partire dalle varie Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube, Disney+ e Apple TV. Inoltre, Samsung mette a disposizione anche l’app gratuita Samsung TV Plus, dove troviamo contenuti esclusivi e di tendenza.

Lo smart TV è pensato anche per chi lavora in smart working e ha bisogno di uno schermo molto grande. Grazie alla funzione PC on TV bastano pochissimi secondi per collegare il computer con il televisore. Lo stesso vale per lo smartphone grazie alla funzione Tap View.

Smart TV Samsung 55 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per lo smart TV Samsung UE55AU7190: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 399€ grazie al super sconto del 47%. Acquistandolo adesso si risparmiano esattamente 350€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 79,80€ al mese. Lo smart TV viene spedito e venduto direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochi giorni (per i clienti Prime è anche gratuita). Si ha anche tutto il tempo di provarla: per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

